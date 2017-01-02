МИНСК, 3 янв — Sputnik. Сборник для подготовки к централизованному тестированию можно купить в Беларуси от двух рублей, убедился Sputnik после изучения ассортимента книжных магазинов.

Абитуриентам белорусских вузов для поступления необходимо сдавать централизованное тестирование. Проходят подобные испытания традиционно в июне, а подготовку к ним многие школьники начинают активно за полгода-год.

Одна из главных составляющих подготовки к ЦТ — сборники тестирований прошлых лет, благодаря которым учащиеся могут узнать принципы испытания, понять типы вопросов и методику их составления.

Материалы для подготовки к тестированию можно купить и менее чем за рубль — если найти в интернет-магазине б/у-книгу. Стоимость нового издания в белорусских книжных — в среднем от двух до шести рублей, в зависимости от года выпуска и количества страниц.

Полные сборники тестов — с материалами ЦТ за все годы — стоят порядка 10-12 рублей.

Кроме того, многие издательства выпускают и учебные материалы для подготовки к тестированию — основные правила в таблицах и схемах, конспекты предметов и "шпаргалки". Наибольшим спросом пользуются сборники с тестированиями по русскому и белорусскому языкам, а также математике.

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