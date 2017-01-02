В Могилевской области повысилась плата за проезд в общественном транспорте. Возрос тариф как на городские, так и на пригородные перевозки. Соответствующее решение подписали в облисполкоме.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Стоимость одной поездки и провоз крупной ручной клади в городском транспорте выросли на 5 копеек и составляют 45 копеек. При покупке талона у водителя придется отдать 50 копеек. Билет в городских экспресс-автобусах теперь стоит 55 копеек.

Стоимость проездных билетов на месяц на один вид транспорта теперь такая: в Могилеве — 19 рублей 8 коп., в Бобруйске — 18 рублей 58 коп., в райцентрах — 16 рублей 22 коп. Проездной на месяц на 2 вида транспорта теперь стоит: в Могилеве — 25 рублей 46 коп., в Бобруйске — 24 рубля 93 коп.

Стоимость проездных билетов

Могилев Бобруйск Райцентр, автобус авт./тролл. авт.+тролл. авт./тролл. авт.+тролл. автобус Проездной «рабочего дня» 15,26 руб. 20,36 руб. 14,87 руб. 19,59 руб. 12,97 руб. Проездной на полмесяца 10,18 руб. 13,42 руб. 9,81 руб. 13,12 руб. 8,54 руб. Проездной «рабочего дня» на полмесяца 8,14 руб. 10,75 руб. 7,85 руб. 10,5 руб. 6,83 руб. Проездной декадный 6,72 руб. 8,97 руб. 6,53 руб. 8,72 руб. 5,68 руб. Проездной декадный «рабочего дня» 5,4 руб. 7,19 руб. 5,22 руб. 7,01 руб. 4,54 руб.

Стоимость проезда в городских маршрутных такси по-прежнему устанавливают сами перевозчики.

Предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении также повысились. Цена за 1 километр теперь такая: на обычных маршрутах — 0,06 руб., на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах — 0,08 руб., на экспрессных маршрутах — 0,09 руб.

Тарифы на перевозку багажа и ручной клади в пригородных маршрутах выросли (за 1 км) до: 0,005 руб. — за маломерное место, 0,01 руб. — за каждое среднемерное, 0,02 руб. — за каждое крупномерное место.