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Проезд в общественном транспорте области подорожал на 5 копеек. Подробная таблица цен
03.01.2017 14:03 — Новости Общества | Tut.by
В Могилевской области повысилась плата за проезд в общественном транспорте. Возрос тариф как на городские, так и на пригородные перевозки.
Стоимость одной поездки и провоз крупной ручной клади в городском транспорте выросли на 5 копеек и составляют 45 копеек. При покупке талона у водителя придется отдать 50 копеек. Билет в городских экспресс-автобусах теперь стоит 55 копеек.
Стоимость проездных билетов на месяц на один вид транспорта теперь такая: в Могилеве — 19 рублей 8 коп., в Бобруйске — 18 рублей 58 коп., в райцентрах — 16 рублей 22 коп. Проездной на месяц на 2 вида транспорта теперь стоит: в Могилеве — 25 рублей 46 коп., в Бобруйске — 24 рубля 93 коп.
Стоимость проездных билетов
Стоимость проезда в городских маршрутных такси по-прежнему устанавливают сами перевозчики.
Предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении также повысились. Цена за 1 километр теперь такая: на обычных маршрутах — 0,06 руб., на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах — 0,08 руб., на экспрессных маршрутах — 0,09 руб.
Тарифы на перевозку багажа и ручной клади в пригородных маршрутах выросли (за 1 км) до: 0,005 руб. — за маломерное место, 0,01 руб. — за каждое среднемерное, 0,02 руб. — за каждое крупномерное место.
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Тариф на городские перевозки повысился на 12,5%.
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