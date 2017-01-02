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В первый день нового года в Могилеве родились пять детей
03.01.2017 14:19 — Новости Общества | Tut.by
В новогоднюю ночь в Могилеве родились пять детей. Первым на свет появился мальчик.
Первым новорожденным в 2017 году стал младенец весом 3,4 кг и ростом 52 см. Малыш появился на свет в роддоме Могилевской горбольницы скорой медицинской помощи 1 января в 1.20. Еще два ребенка — тоже мальчики — родились чуть позже: в 8.35 и 9.06.
А в Могилевской больнице № 1 («лавсановской») родились двое малышей: в 6.05 — мальчик, в 9.05 — девочка.
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Первым родился мальчик весом 3,4 кг.
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