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В первый день нового года в Могилеве родились пять детей

03.01.2017 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В новогоднюю ночь в Могилеве родились пять детей. Первым на свет появился мальчик.


Фото: Ксения Демченкова, kd-photo.ru

Первым новорожденным в 2017 году стал младенец весом 3,4 кг и ростом 52 см. Малыш появился на свет в роддоме Могилевской горбольницы скорой медицинской помощи 1 января в 1.20. Еще два ребенка — тоже мальчики — родились чуть позже: в 8.35 и 9.06.

А в Могилевской больнице № 1 («лавсановской») родились двое малышей: в 6.05 — мальчик, в 9.05 — девочка.

 
Теги: Могилев
 
 
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