В новогоднюю ночь в Могилеве родились пять детей. Первым на свет появился мальчик.



Фото: Ксения Демченкова, kd-photo.ru

Первым новорожденным в 2017 году стал младенец весом 3,4 кг и ростом 52 см. Малыш появился на свет в роддоме Могилевской горбольницы скорой медицинской помощи 1 января в 1.20. Еще два ребенка — тоже мальчики — родились чуть позже: в 8.35 и 9.06.

А в Могилевской больнице № 1 («лавсановской») родились двое малышей: в 6.05 — мальчик, в 9.05 — девочка.