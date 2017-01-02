Пятилетняя Алисия Кирисюк из Кобрина за последние полгода успела стать победительницей в конкурсах красоты самого разного уровня. А еще девочка получила премию «Ребенок года» от модного журнала KIDS FAMILY CLUB в Республике Беларусь. ZARYA.BY не смогла пройти мимо такого таланта и побеседовали с мамой Алисии Еленой Кирисюк.



Фото из семейного архива

— Как вы попали на кастинг KIDS FAMILY CLUB?

— Мы узнали о том, что в нескольких городах Беларуси проходит кастинг на участие в конкурсе от модного журнала KIDS FAMILY CLUB. Можно было заявлять детей возрастом от одного года. Я поехала туда с Алисией и младшим сыночком Тимошей, ему как раз годик. Они оба прошли в следующий этап, но мы решили идти дальше только с Алисией.

— Как проходила подготовка к конкурсу?

— Мы готовились полтора месяца. Занимались в модельной школе Бреста PODIUM KIDS. Ходили на уроки развития речи, консультации визажистов и парикмахеров, учились дефилировать и работать с камерой. Все это было очень интересно! Мы с головой окунулись в это приключение. А еще нужно было подготовить творческий номер и записать его на видео. Наш клип занял первое место! Причем детей оценивали по возрастным категориям, и по итогам мы оказались лучше всех.





— Вы ожидали, что Алисию объявят «Ребенком года» по версии KIDS FAMILY CLUB?

— Мы очень старались. К тому же результаты конкурса творческих номеров объявили заранее. Конечно, мы были очень вдохновлены и надеялись на победу. Организация премии «Ребенок года» была в Минске на самом высоком уровне! Никакой атмосферы соперничества, для детей устроили праздник. Приехали различные певцы, выступали аниматоры… На дефиле Алисия была в нарядах от Mark Formelle. Также мы представляли коллекцию Papilio KIDS. Финалом стало награждение победителей. Всего пять возрастных категорий, пять кубков. Один из них — наш!

— Совсем недавно Алисия победила в первом открытом фестивале творческих коллективов ART-GALAXY FASHION BALL-2016 в номинации «Фотомодель». Расскажите, как все проходило?

— Конкурс довольно обширный, номинаций много: живопись, танцы, цирковое искусство, вокал… Мы решили побороться за звание «Фотомодель», потому что я сама — фотограф, а Алисия, можно сказать, модель с пятилетним стажем. Нам дали задание создать портфолио. Я думаю, с этим мы прекрасно справились. Затем в Минске состоялась съемка в дизайнерских платьях с профессиональным фотографом. На основании этих двух этапов жюри присвоило нам первое место! Теперь кубок украшает наш дом.





— Детям обычно трудно усидеть на месте, а на съемках наверняка приходилось позировать не один час…

— Алисия снимается с рождения, поэтому для нее это не стало проблемой. Она не воспринимает съемки как работу, для нее это — жизнь. Хотя, конечно, как и всех деток, в какой-то момент приходилось завлекать вкусностями.

— Как вы думаете, почему из всех детей выиграла именно Алисия?

— У нее достаточно большой опыт съемок. Хотя ей всего пять, она уже знает свои выгодные ракурсы и не стесняется перед камерой. И мы очень серьезно подошли к созданию портфолио, оно получилось действительно качественным и интересным.

— Что Алисии нравится в ее модельном увлечении?

— Она ребенок, поэтому ей нравится все, что получается у нее хорошо. А на занятиях по дефиле, по фотопластике ее хвалят. Конечно, ей приятно и хочется заниматься еще и еще. Мы учимся в модельной школе и имеем отличные результаты на конкурсах, это дает нам много возможностей. Например, номинироваться на новые премии, сниматься в телепередачах, путешествовать по разным городам, участвовать в различных показах. Все это очень интересно для Алисии.

— Много ли сейчас в Брестской области возможностей развивать способности к моделингу и, в частности, к фотомоделингу?

— Различных школ хватает. Мы ходим в замечательную школу моделей в Бресте PODIUM KIDS, где получаем достаточные умения и навыки. Кроме того, существуют всевозможные кастинги и конкурсы для детей-моделей, проводятся показы… Хотя, конечно, стоит отметить, что основная часть конкурсов и показов проходит в Минске, и это не всегда удобно.

— А какие плюсы у такого хобби?

— Самый большой плюс — развитие уверенности в себе. На мой взгляд, каждая девочка должна знать, что она красивая, уметь красиво двигаться, держать осанку… Уверенность и смелость — вот зачем мы пришли в модельную школу.

— Спросив про плюсы, не могу забыть и про минусы. Съемки, ходьба по подиуму, постоянные комплименты по поводу внешности… Не появляется ли у ребенка звездная болезнь?

— Тут важно, как родители себя поведут. Но Алисия еще не в том возрасте, наверное, чтобы эта болезнь появилась. Я, во всяком случае, не замечаю за ней ничего такого.





— Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Какие у Алисии еще есть увлечения?

— О, у нее масса увлечений! Алисия занимается в танцевальном коллективе города Кобрина и безумно любит это занятие. Еще она ходит на развивающие уроки. Сейчас мы активно учим азбуку — ведь скоро в первый класс!

— Я знаю, что Алисия еще и поет. За два месяца видеоролик, где она читает рэп, набрал почти 2,5 тысячи просмотров.

— Ну, поет — громко сказано. Опыт со съемкой музыкального клипа у нас был первый. Первый — но какой! Такого результата и сами не ожидали. Однако дальше двигаться в этом русле мы пока не планировали. Всем заниматься нет времени. Вот и с пением пока подождем.

— Будет ли Алисия в будущем участвовать в новых конкурсах? Ведь совсем скоро она пойдет в школу, времени на увлечения станет меньше.

— Посмотрим, все зависит от желания Алисии и наличия свободного времени. Скорее всего, будем, но в разумных пределах. На первом месте у нас учеба.

— А маленький Тимоша будет пробовать себя на модельном поприще?

— Не знаю, сказать сложно. Мы еще такие крошки… Подрастет — сам направит меня к тому, что ему по душе. Пока что с модельными навыками мы повременим.

— О чем мечтает Алисия и что просила у Деда Мороза?

— Так как она еще маленькая, и мечты у нее детские. Алисия любит все сказочное, волшебное. Верит в чудеса. Очень хочет светящегося единорога. А еще мечтает о русалке, которая крутила бы в воде светящимся хвостом. Думаю, Дед Мороз ее услышит.