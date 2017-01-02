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Сотрудник милиции, стрелявший в минчанина в доме на проспекте Любимова, имел право прибыть на вызов о шуме один
03.01.2017 14:43 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 января. Сотрудник оперативно-дежурной службы, стрелявший в 28-летнего минчанина в доме на проспекте Любимова в Минске утром 1 января, имел право и был обязан отреагировать на сообщение о шуме в доме и имел право один прибыть на место происшествия. Об этом сообщил на пресс-конференции 3 января начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян.
Еще два милиционера, о которых говорят родственники раненого, по словам представителя МВД, появились в подъезде позже.
Отвечая на вопрос о произошедшем, он практически повторил информацию ГУВД Мингорисполкома.
При этом представитель МВД рассказал, что сотрудник милиции, стрелявший в минчанина, после произошедшего доложил о случившемся в оперативно-дежурную службу Московского РУВД, вызвал дополнительные наряды и скорую помощь, ожидал их в подъезде.
Как отметил Дмитрий Курьян, оценку произошедшему даст следствие. На вопрос, мог ли сотрудник милиции в сложившейся ситуации действовать по-другому, он не ответил.
Напомним, по информации ГУВД Мингорисполкома, 1 января в 6.40 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по проспекту Любимова в Московском районе шумят, мешают отдыхать. По этому адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции № 2, сержант.
Открывший дверь на звонок милиционера нетрезвый мужчина якобы внезапно нанес ему удар в область груди (по словам Дмитрия Курьяна — в живот. — БелаПАН.), после чего еще серию ударов в область головы, а затем попытался завладеть табельным оружием.
Сотрудник милиции предупредил мужчину о применении табельного оружия, если тот не прекратит своих противоправных действий. Правонарушитель схватился за запястье милиционера и пытался вырвать пистолет. В итоге сержант в борьбе произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела, стараясь причинить нападающему наименьший урон. После этого правонарушитель был задержан и доставлен в учреждение здравоохранения на излечение. Сотрудник милиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.
По данному факту возбуждено дело по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим правопорядок).
Как рассказала 1 января БелаПАН мать раненого 28-летнего Андрея, она не верит, что сын спровоцировал инцидент. Он один открывал дверь, а за ней было несколько сотрудников милиции, "два точно". "Это могут подтвердить свидетели", — заявила Галина.
По ее словам, на место происшествия приезжали сотрудники милиции, Следственного комитета, извлекли две пули, одну — из линолеума в тамбуре подъезда.
Сегодня появилась информация, что молодой человек ранен в ногу и в бок, возможно, повреждено легкое, он потерял много крови, находится в стабильно тяжелом состоянии в военном госпитале. Родственников к нему не пускают. Он находится под охраной.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Сотрудник милиции, стрелявший в минчанина в доме на проспекте Любимова, имел право прибыть на вызов о шуме один
Минск, 3 января. Сотрудник оперативно-дежурной службы, стрелявший в 28-летнего минчанина в доме на проспекте Любимова в Минске утром 1 января, имел право и был обязан...
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