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МВД о стрельбе 1 января в многоэтажке: Сотрудник был один, огонь открыл во время борьбы

03.01.2017 14:52 — Новости Общества | Tut.by  
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МВД прокомментировало инцидент, произошедший 1 января в минской многоэтажке, во время которого милиционер применил табельное оружие в отношении шумного жильца. Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД, объяснил TUT.BY, почему сотрудник прибыл на место происшествия один и как он действовал после стрельбы.


— 1 января утром поступило сообщение о том, что в одной из квартир по пр. Любимого в Минске шумит компания. Туда был направлен один сотрудник милиции, — рассказал Дмиьтрий Курьян. —  В ходе разбирательства один из жильцов квартиры повел себя неадекватно. Он нанес сотруднику милиции удар в область живота, завязалась потасовка, в ходе которой милиционер был вынужден применить табельное оружие. Первый выстрел был предупредительным, но не возымел воздействия. В процессе борьбы произошло еще два выстрела. В отношении нападавшего (жильца — TUT.BY) возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Я повторяю: сотрудник прибыл один, он сразу доложил о случившемся в оперативно-дежурную службы, которая направила на место происшествия дополнительные наряды милиции и скорую. До их приезда сотрудник находился в подъезде.

- То есть еще два сотрудника милиции, о которых говорили жена и мать раненого, прибыли позже?

— Да, они прибыли позже.

- Обычно на такие вызовы сотрудники ходят по-одному?

— Исходя из поступившего вызова, в квартире не совершались действия, угрожающие здоровью людей. Было обычное сообщение, что люди отдыхают и мешают другим, поэтому сотрудник имел право прибыть на место один.

— Мог ли он действовать иначе, не применяя оружие?

— По данному делу проводится расследование, которое даст ответы на все вопросы.

Напомним, инцидент произошел в одном из домов по проспекту Любимова в Минске в седьмом часу утра 1 января. Андрей Г. шумно отмечал новый год с женой и близкими, кто-то из соседей вызвал милицию.

— Как только он открыл дверь, я услышала хлопки и крики. Первой в тамбур выбежала моя сестра и милиционер сразу же наставил пистолет на нее. Я увидела лежащего на полу мужа. Он был весь в крови. Тот дважды выстрелил в него, — рассказала TUT.BY Анастасия Т., жена Андрея.

Как сообщила пресс-служба ГУВД, сотрудник милиции попытался побеседовать и вразумить молодого человека, вышедшего из квартиры, на которую поступила жалоба. В ответ мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанёс удар сотруднику милиции в область груди, затем — серию ударов в область головы. Кроме того, напавший попытался завладеть табельным оружием милиционера.

В ходе конфликта милиционер предупредил о возможном применении оружия, а затем был вынужден произвести предупредительный выстрел в сторону. Вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, молодой человек схватил милиционера за руку и вновь попытался завладеть табельным оружием. В ходе борьбы было произведено еще 2 выстрела, в результате которых нападавшему причинены сквозные ранения в области груди и левой стопы.

И милиционер, и минчанин доставлены в больницу. У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки.

Сотрудник милиции характеризуется с положительной стороны. Выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать.


 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудник милиции, стрелявший в минчанина в доме на проспекте Любимова, имел право прибыть на вызов о шуме один
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