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МВД о стрельбе 1 января в многоэтажке: Сотрудник был один, огонь открыл во время борьбы
03.01.2017 14:52 — Новости Общества | Tut.by
МВД прокомментировало
- То есть еще два сотрудника милиции, о которых говорили жена и мать раненого, прибыли позже?
— Да, они прибыли позже.
- Обычно на такие вызовы сотрудники ходят по-одному?
— Исходя из поступившего вызова, в квартире не совершались действия, угрожающие здоровью людей. Было обычное сообщение, что люди отдыхают и мешают другим, поэтому сотрудник имел право прибыть на место один.
— Мог ли он действовать иначе, не применяя оружие?
— По данному делу проводится расследование, которое даст ответы на все вопросы.
Напомним, инцидент произошел в одном из домов по проспекту Любимова в Минске в седьмом часу утра 1 января. Андрей Г. шумно отмечал новый год с женой и близкими, кто-то из соседей вызвал милицию.
— Как только он открыл дверь, я услышала хлопки и крики. Первой в тамбур выбежала моя сестра и милиционер сразу же наставил пистолет на нее. Я увидела лежащего на полу мужа. Он был весь в крови. Тот дважды выстрелил в него, — рассказала TUT.BY Анастасия Т., жена Андрея.
Как сообщила
В ходе конфликта милиционер предупредил о возможном применении оружия, а затем был вынужден произвести предупредительный выстрел в сторону. Вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, молодой человек схватил милиционера за руку и вновь попытался завладеть табельным оружием. В ходе борьбы было произведено еще 2 выстрела, в результате которых нападавшему причинены сквозные ранения в области груди и левой стопы.
И милиционер, и минчанин доставлены в больницу. У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки.
Сотрудник милиции характеризуется с положительной стороны. Выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать.
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МВД прокомментировало инцидент, произошедший 1 января в минской многоэтажке, во время которого милиционер применил табельное оружие в отношении шумного жильца....
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