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"Коммунарка" не считает школьниц с конфет "Заодно" сексуальными
03.01.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. В ОАО "Коммунарка" удивлены реакцией Байнета на этикетку новых конфет предприятия — речь идет о бренде "Заодно" и конфетах с нугой, грушей и корицей.
Во вторник Байнет бурно обсуждает пост в Twitter российского певца и композитора Васи Обломова, который опубликовал фотографию конфет "Заодно" №5.
На фотографии изображены ученицы выпускного класса и отрывок из художественного текста без указания автора: "Впереди идет девушка, солнечная такая, сексуальная и смешная одновременно. Короткое школьное платьице, белый бант в волосах. Идет босиком, а в руке, конечно, туфли на высоченных шпильках".
© Sputnik/
Конфеты "Заодно" от "Коммунарки"
"Конфеты бренда "Заодно", в том числе и те, которые стали предметом обсуждения, фабрика начала выпускать в декабре 2016 года. Дизайн этикетки был разработан одной из ведущих российских компаний в этой области — Depot WPF, и ничего такого мы в нем не усматриваем", — сообщили Sputnik на предприятии.
По словам представителей "Коммунарки", конфеты "Заодно" №5 разрабатывались специально для российского рынка и благодаря, в том числе, своему названию и номеру сумели войти в дистрибуцию российской сети "Пятерочка". При этом конфеты прошли всестороннюю проверку: эксперты проверяли продукцию на соответствие техрегламентам, а также провели анализ упаковки.
"Нас проверяли по всем возможным параметрам, в том числе упаковку, и никто не нашел ничего оскорбительного", — сказали на предприятии.
Depot WPF — российское брендинговое агентство, которое, помимо "Коммунарки", занималось разработкой брендов и других производителей кондитерской продукции.
Sputnik провел собственное расследование и купил упаковку конфет "Заодно" №5. В упаковке 200 граммов конфет. На лицевой стороне упаковки расположен рисунок с изображением школьниц, на обратной стороне упаковки — также школьницы и цитата из текста. На самих конфетах текста о "смешной и сексуальной девушке" нет.
Корреспондент Sputnik, которого редакция отправила на выполнение ответственного задания по покупке конфет, не удержался и купил также другую сладкую продукцию бренда "Заодно" — №8, и тоже с цитатой. Sputnik приводит ее для своих читателей: "Или вот не спится тебе ночью. Ты сидишь в интернете, читаешь новости, шаришь без дела по социальным сетям. Просматриваешь страницы друзей, видишь чью-то прикольную фотку. Девчонка стоит на костылях с ведром на голове и лучезарно улыбается".
© Sputnik/
Конфеты "Заодно" от "Коммунарки"
В Байнете не первый год идет обсуждение "грани допустимого" в рекламе и пиаре. Сторонники шокирующих технологий и приемов утверждают, что любой скандал, увеличивает узнаваемость бренда, а значит, идет на благо маркетинговых коммуникаций.
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Дизайн этикетки и упаковки разрабатывала известная российская компания, конфеты "Заодно" №5 прошли в РФ все проверки и разрешены к продаже, никто оскорбительного...
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