﻿ Витеблянка выиграла в "Что? Где? Когда?" почти 7 тысяч долларов, спросив о предпринимателях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Витеблянка выиграла в "Что? Где? Когда?" почти 7 тысяч долларов, спросив о предпринимателях

03.01.2017 15:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жительница Витебска Алеся Артюховская выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?». Финал интеллектуальной игры прошел ночью 3 января.


Алеся и Михаил Артюховские. Фото: личный архив «ВКонтакте»

Вопрос Алеси звучал так: «Одни видят в нем волка, которого необходимо убить. Другие — корову, которую можно бесконечно доить. И мало кто видит в нем того, кто он на самом деле — лошадь, которая тащит телегу. О ком так говорил Уинстон Черчилль?».

У знатоков было несколько версий, их озвучил Дмитрий Авдеенко. Он сказал, что это литературный герой, причем, скорее всего, преступник. И это стало первым проигрышем знатоков, так как точный ответ на вопрос — «предприниматель». В целом игра закончилась со счетом 5:6 в пользу телезрителей.

Алеся Артюховская окончила фармацевтический факультет Витебского медуниверситета. «Что? Где? Когда?» смотрит с мужем Михаилом. Супруги отправляли свои вопросы на игру и раньше. И вот один из них прошел и принес Алесе более 412 тысяч российских рублей (около 6,7 тысячи долларов).

Жителям северного региона Беларуси вообще везет в «Что? Где? Когда?». В декабре 2015 года полочанка Марина Воробей выиграла у знатоков интеллектуального клуба более 7 тысяч долларов. Она задала им вопрос о 10 правилах Альберта Эйнштейна, которые ученый рекомендовал использовать в повседневной жизни. Полочанка выигрывала в игре четыре раза.

А витеблянка Инна Лисова в 2012 году выиграла суперблиц у знатока клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Мэтр споткнулся на вопросе: «Что означает, если актер Пекинской оперы приседает с лопаткой в руках, имитируя большое напряжение?». «Яму копает», — ответил Друзь. А на самом деле это значит, что герой плывет на лодке. Призом для Инны тогда стало путешествие на ледоколе на Северный полюс.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Витебска Алеся Артюховская выиграла у знатоков "Что? Где? Когда?". Финал интеллектуальной игры прошел ночью 3 января.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Коммунарка" не считает школьниц с конфет "Заодно" сексуальными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика