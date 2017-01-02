Жительница Витебска Алеся Артюховская выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?». Финал интеллектуальной игры прошел ночью 3 января.



Алеся и Михаил Артюховские. Фото: личный архив «ВКонтакте»

Вопрос Алеси звучал так: «Одни видят в нем волка, которого необходимо убить. Другие — корову, которую можно бесконечно доить. И мало кто видит в нем того, кто он на самом деле — лошадь, которая тащит телегу. О ком так говорил Уинстон Черчилль?».

У знатоков было несколько версий, их озвучил Дмитрий Авдеенко. Он сказал, что это литературный герой, причем, скорее всего, преступник. И это стало первым проигрышем знатоков, так как точный ответ на вопрос — «предприниматель». В целом игра закончилась со счетом 5:6 в пользу телезрителей.

Алеся Артюховская окончила фармацевтический факультет Витебского медуниверситета. «Что? Где? Когда?» смотрит с мужем Михаилом. Супруги отправляли свои вопросы на игру и раньше. И вот один из них прошел и принес Алесе более 412 тысяч российских рублей (около 6,7 тысячи долларов).

Жителям северного региона Беларуси вообще везет в «Что? Где? Когда?». В декабре 2015 года полочанка Марина Воробей выиграла у знатоков интеллектуального клуба более 7 тысяч долларов. Она задала им вопрос о 10 правилах Альберта Эйнштейна, которые ученый рекомендовал использовать в повседневной жизни. Полочанка выигрывала в игре четыре раза.

А витеблянка Инна Лисова в 2012 году выиграла суперблиц у знатока клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Мэтр споткнулся на вопросе: «Что означает, если актер Пекинской оперы приседает с лопаткой в руках, имитируя большое напряжение?». «Яму копает», — ответил Друзь. А на самом деле это значит, что герой плывет на лодке. Призом для Инны тогда стало путешествие на ледоколе на Северный полюс.