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Водитель перевернувшейся между Новополоцком и Полоцком маршрутки с 16 пассажирами привлечен к ответственности
03.01.2017 15:10 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 января. Водитель маршрутки, перевернувшейся вечером 2 января между Новополоцком и Полоцком, привлечен к административной ответственности.
По информации Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома, авария произошла в районе деревни Чернещино. Микроавтобус с 16 пассажирами направлялся из Новополоцка в Полоцк. На закруглении дороги его занесло, и машина врезалась в припаркованный у обочины внедорожник "Киа Спортейдж", после чего опрокинулась на правый бок. Водитель внедорожника в этот момент искал помощь, чтобы отбуксировать свой неисправный автомобиль. Сотрудники ГАИ оказались неподалеку, поэтому быстро прибыли на место ДТП и помогли пассажирам маршрутки выбраться из салона. В аварии никто не пострадал.
По информации управления ГАИ УВД, за двое суток 2017 года на территории Витебской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых пострадал человек. Привлечены к административной ответственности 55 пешеходов, из них 15 были нетрезвыми. Задержаны 33 пьяных водителя.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Водитель перевернувшейся между Новополоцком и Полоцком маршрутки с 16 пассажирами привлечен к ответственности
Минск, 3 января. Водитель маршрутки, перевернувшейся вечером 2 января между Новополоцком и Полоцком, привлечен к административной ответственности. По информации...
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