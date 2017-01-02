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В Гомеле в новогодние праздники от хлопушек и петард пострадали три человека
03.01.2017 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Три гомельчанки пострадали от пиротехнических изделий в первые новогодние дни. Подробности
Первый несчастный случай произошел спустя 20 минут после боя курантов. На улице Юношеская петарда угодила в лицо 32-летней гомельчанке. С диагнозом «ушибленная рана верхнего века правого глаза» женщину доставили в больницу. Врачи оказали пострадавшей помощь и отпустили домой. Через несколько часов к медикам с ожогами пальцев и шеи обратилась 16-летняя девушка, она взрывала новогоднюю хлопушку. Но куда серьезнее оказались травмы у ее ровесницы. На улице Луговой ей в лицо попала ракетница. С диагнозом «термический ожог лба 3-й степени» девушку госпитализировали.
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Первый несчастный случай произошел спустя 20 минут после боя курантов. На улице Юношеская петарда угодила 32-летней гомельчанке в лицо.
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