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Минский зоопарк принимает у горожан б/у елки
03.01.2017 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Минский зоопарк предложил минчанам забрать больше не нужные им живые новогодние ели – их в учреждении пустят на корм животным.
© Sputnik Евгений Биятов
Ранее Sputnik в ГО "Минское городское жилищное хозяйство" сообщили, что елки жителям столицы для утилизации необходимо относить на места временного хранения крупногабаритного мусора, к площадкам с контейнерами или оставлять возле мусороприемников.
"Минский зоопарк принимает у населения елки очищенные от украшений для кормления животных", – говорится в сообщении зоопарка в его официальной
По данным зоопарка, елки оставлять на контроле с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00
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При этом есть условие: ели должны быть тщательно очищены от всех новогодних украшений.
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