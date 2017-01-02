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Минский зоопарк принимает у горожан б/у елки

03.01.2017 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек – Sputnik. Минский зоопарк предложил минчанам забрать больше не нужные им живые новогодние ели – их в учреждении пустят на корм животным.

Минский зоопарк принимает у горожан б/у елки
© Sputnik Евгений Биятов
Окей, Sputnik: куда выбрасывать новогоднюю елку?

Ранее Sputnik в ГО "Минское городское жилищное хозяйство" сообщили, что елки жителям столицы для утилизации необходимо относить на места временного хранения крупногабаритного мусора, к площадкам с контейнерами или оставлять возле мусороприемников.

"Минский зоопарк принимает у населения елки очищенные от украшений для кормления животных", – говорится в сообщении зоопарка в его официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

По данным зоопарка, елки оставлять на контроле с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00

 
Теги: Минск
 
 
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При этом есть условие: ели должны быть тщательно очищены от всех новогодних украшений.

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