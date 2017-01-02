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КПЧ ООН принял к рассмотрению жалобу Юрия Беленького на преследование за участие в акциях в Курапатах и Лошицком яру

03.01.2017 16:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 января. Комитет по правам человека (КПЧ) ООН принял к рассмотрению жалобу заместителя председателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрия Беленького в связи с его преследованием за участие в мемориальных акциях в Куропатах и Лошицком яру соответственно 2 и 8 ноября 2014 года.

Политику ставилось в вину, сообщает правозащитный сайт spring96.org, что он не согласовал с милицией меры по обеспечению общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, хотя акции прошли в полном соответствии с разрешением Мингорисполкома и не сопровождались нарушениями общественного порядка.

В жалобе Беленький отмечает, что его оштрафовали по трем административным делам по обвинению в нарушении порядка организации шествий в Куропаты и Лошицкий яр, хотя заявителем и организатором акций являлась партия. Кроме того, он принципиально не соглашается с необходимостью оплаты услуг по обеспечению безопасности и медицинской помощи, поскольку, по международным стандартам, обеспечение проведения мирных собраний является позитивным обязательством самого государства.

На этой позиции Беленький настаивал при обжаловании штрафов в белорусских судах разного уровня, ее же он доводит и в обращении в Комитет по правам человека ООН.

Привлечение Беленького к административной ответственности правозащитники расценивают как преследование за реализацию им своего права на мирные собрания и выражение мнений (нарушение статей 21 и 19 Международного пакта о гражданских и политических правах). При этом они подчеркивают, что обеспечение общественного порядка во время проведения мирных собраний и самих демонстрантов является прерогативой органов милиции.

Индивидуальное обращение Беленького, направленное в комитет ООН 5 февраля 2016 года, зарегистрировано под номером 2860/2016 и в дальнейшем будет рассмотрено экспертами КПЧ ООН. На нынешнем этапе, как сообщили заявителю, копия обращения направлена белорусскому государству, которое в течение шести месяцев должно дать комитету свой ответ по данному вопросу.


Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. Комитет по правам человека (КПЧ) ООН принял к рассмотрению жалобу заместителя председателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрия...

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