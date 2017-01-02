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КПЧ ООН принял к рассмотрению жалобу Юрия Беленького на преследование за участие в акциях в Курапатах и Лошицком яру
03.01.2017 16:15 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 января. Комитет по правам человека (КПЧ) ООН принял к рассмотрению жалобу заместителя председателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрия Беленького в связи с его преследованием за участие в мемориальных акциях в Куропатах и Лошицком яру соответственно 2 и 8 ноября 2014 года.
В жалобе Беленький отмечает, что его оштрафовали по трем административным делам по обвинению в нарушении порядка организации шествий в Куропаты и Лошицкий яр, хотя заявителем и организатором акций являлась партия. Кроме того, он принципиально не соглашается с необходимостью оплаты услуг по обеспечению безопасности и медицинской помощи, поскольку, по международным стандартам, обеспечение проведения мирных собраний является позитивным обязательством самого государства.
Индивидуальное обращение Беленького, направленное в комитет ООН 5 февраля 2016 года, зарегистрировано под номером 2860/2016 и в дальнейшем будет рассмотрено экспертами КПЧ ООН. На нынешнем этапе, как сообщили заявителю, копия обращения направлена белорусскому государству, которое в течение шести месяцев должно дать комитету свой ответ по данному вопросу.
Сергей Королевич, БелаПАН.
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КПЧ ООН принял к рассмотрению жалобу Юрия Беленького на преследование за участие в акциях в Курапатах и Лошицком яру
Минск, 3 января. Комитет по правам человека (КПЧ) ООН принял к рассмотрению жалобу заместителя председателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрия...
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