﻿ Частная застройка и дорожный вопрос. Генплан Бобруйска обновят 10 лет спустя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Частная застройка и дорожный вопрос. Генплан Бобруйска обновят 10 лет спустя

03.01.2017 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В генеральный план Бобруйска в 2017 году внесут изменения. Предыдущий его вариант был утвержден еще в 2006 году. Главные новшества — новые дороги, частная застройка и эффективное использование территорий крупных промышленных предприятий, пишет «Вечерний Бобруйск».


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Об идеях по изменению внешнего облика Бобруйска рассказал главный архитектор города Артур Дарашкевич. По его словам, городу поручили разработать концепцию въездных дорог, а генплан города нужно привести в соответствие с новыми нормативными актами: закон изменился, а генплан — нет.

Главный архитектор сказал, что в 2017 году появится частная жилая застройка в районе улицы Новошоссейной. Это связано с тем, что в выделении земельных участков нуждается около 500 семьей.

Идея продления улицы Горького до улицы Крылова остается в силе. Это позволит разгрузить центральные автомагистрали Бобруйска.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Территории крупных промышленных предприятий намерены использовать более эффективно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
По факту нападения на сотрудника милиции 1 января возбуждено уголовное дело (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика