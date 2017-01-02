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Частная застройка и дорожный вопрос. Генплан Бобруйска обновят 10 лет спустя
03.01.2017 16:28 — Новости Общества | Tut.by
В генеральный план Бобруйска в 2017 году внесут изменения. Предыдущий его вариант был утвержден еще в 2006 году. Главные новшества — новые дороги, частная застройка и эффективное использование территорий крупных промышленных предприятий, пишет «
Об идеях по изменению внешнего облика Бобруйска рассказал главный архитектор города Артур Дарашкевич. По его словам, городу поручили разработать концепцию въездных дорог, а генплан города нужно привести в соответствие с новыми нормативными актами: закон изменился, а генплан — нет.
Главный архитектор сказал, что в 2017 году появится частная жилая застройка в районе улицы Новошоссейной. Это связано с тем, что в выделении земельных участков нуждается около 500 семьей.
Идея продления улицы Горького до улицы Крылова остается в силе. Это позволит разгрузить центральные автомагистрали Бобруйска.
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Территории крупных промышленных предприятий намерены использовать более эффективно.
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