В генеральный план Бобруйска в 2017 году внесут изменения. Предыдущий его вариант был утвержден еще в 2006 году. Главные новшества — новые дороги, частная застройка и эффективное использование территорий крупных промышленных предприятий, пишет « Вечерний Бобруйск ».



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Об идеях по изменению внешнего облика Бобруйска рассказал главный архитектор города Артур Дарашкевич. По его словам, городу поручили разработать концепцию въездных дорог, а генплан города нужно привести в соответствие с новыми нормативными актами: закон изменился, а генплан — нет.

Главный архитектор сказал, что в 2017 году появится частная жилая застройка в районе улицы Новошоссейной. Это связано с тем, что в выделении земельных участков нуждается около 500 семьей.

Идея продления улицы Горького до улицы Крылова остается в силе. Это позволит разгрузить центральные автомагистрали Бобруйска.