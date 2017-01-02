В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По факту нападения на сотрудника милиции 1 января возбуждено уголовное дело (обновлено) Дело возбуждено по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему правопорядок). По информации ГУВД Мингорисполкома, 1...

Дело возбуждено по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему правопорядок). По информации ГУВД Мингорисполкома, 1 января в 6.40 по спецлинии "102" позвонили и сообщили, что в одной из квартир жилого дома по проспекту Любимова в Московском районе шумят, мешают отдыхать. По этому адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции № 2, сержант. Прибыв на место, он услышал громкий шум. Дверь на звонок открыл мужчина. Милиционер представился, объяснил причину визита, попросил перестать мешать соседям. В ответ гражданин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, внезапно нанес удар сотруднику милиции в область груди и серию ударов в область головы, а затем попытался завладеть табельным оружием. Сотрудник милиции предупредил мужчину о применении табельного оружия, если тот не прекратит противоправные действия. Правонарушитель схватился за запястье милиционера и попытался вырвать пистолет. В итоге сержант в борьбе произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела, стараясь причинить нападающему наименьший урон. После этого правонарушитель был задержан и доставлен в больницу. Сотрудник милиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. У матери раненого 28-летнего Андрея — иная версия произошедшего. Она не верит, что инцидент спровоцировал ее сын. Женщина рассказала БелаПАН, что он один открывал дверь, а за ней было несколько сотрудников милиции. "Два — точно, это могут подтвердить свидетели", — заявила Галина. По ее словам, на место происшествия приезжали сотрудники милиции, Следственного комитета, извлекли две пули, одну — из линолеума в тамбуре подъезда. Женщина сообщила, что у Андрея задета часть легкого, его поместили в военный госпиталь. Инцидент прокомментировал начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян. На пресс-конференции 3 января он практически повторил информацию ГУВД Мингорисполкома. Курьян подчеркнул, что сотрудник оперативно-дежурной службы, стрелявший в 28-летнего минчанина, обязан был отреагировать на сообщение о шуме в доме. Представитель МВД также утверждает, что стрелявший милиционер был на один, двое его коллег, о которых говорят родственники раненого, появились в подъезде позже. Курьян также сообщил, что сотрудник милиции, стрелявший в минчанина, после произошедшего доложил о случившемся в оперативно-дежурную службу Московского РУВД, вызвал дополнительные наряды и скорую помощь и ожидал их в подъезде. Оценку произошедшему даст следствие, заявил Дмитрий Курьян. На вопрос, мог ли сотрудник милиции в сложившейся ситуации действовать по-другому, он не ответил. Сегодня появилась информация, что 28-летни минчанин ранен в ногу и в бок, возможно, у него повреждено легкое, он потерял много крови и находится в стабильно тяжелом состоянии в военном госпитале. Родственников к нему не пускают. Он находится под охраной.