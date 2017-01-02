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По факту нападения на сотрудника милиции 1 января возбуждено уголовное дело (обновлено)
03.01.2017 16:21 — Новости Общества | БелаПАН
Дело возбуждено по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему правопорядок). По информации ГУВД Мингорисполкома, 1 января в 6.40 по спецлинии "102" позвонили и сообщили, что в одной из квартир жилого дома по проспекту Любимова в Московском районе шумят, мешают отдыхать. По этому адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции № 2, сержант. Прибыв на место, он услышал громкий шум. Дверь на звонок открыл мужчина. Милиционер представился, объяснил причину визита, попросил перестать мешать соседям. В ответ гражданин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, внезапно нанес удар сотруднику милиции в область груди и серию ударов в область головы, а затем попытался завладеть табельным оружием. Сотрудник милиции предупредил мужчину о применении табельного оружия, если тот не прекратит противоправные действия. Правонарушитель схватился за запястье милиционера и попытался вырвать пистолет. В итоге сержант в борьбе произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела, стараясь причинить нападающему наименьший урон. После этого правонарушитель был задержан и доставлен в больницу. Сотрудник милиции госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. У матери раненого 28-летнего Андрея — иная версия произошедшего. Она не верит, что инцидент спровоцировал ее сын. Женщина рассказала БелаПАН, что он один открывал дверь, а за ней было несколько сотрудников милиции. "Два — точно, это могут подтвердить свидетели", — заявила Галина. По ее словам, на место происшествия приезжали сотрудники милиции, Следственного комитета, извлекли две пули, одну — из линолеума в тамбуре подъезда. Женщина сообщила, что у Андрея задета часть легкого, его поместили в военный госпиталь. Инцидент прокомментировал начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян. На пресс-конференции 3 января он практически повторил информацию ГУВД Мингорисполкома. Курьян подчеркнул, что сотрудник оперативно-дежурной службы, стрелявший в 28-летнего минчанина, обязан был отреагировать на сообщение о шуме в доме. Представитель МВД также утверждает, что стрелявший милиционер был на один, двое его коллег, о которых говорят родственники раненого, появились в подъезде позже. Курьян также сообщил, что сотрудник милиции, стрелявший в минчанина, после произошедшего доложил о случившемся в оперативно-дежурную службу Московского РУВД, вызвал дополнительные наряды и скорую помощь и ожидал их в подъезде. Оценку произошедшему даст следствие, заявил Дмитрий Курьян. На вопрос, мог ли сотрудник милиции в сложившейся ситуации действовать по-другому, он не ответил. Сегодня появилась информация, что 28-летни минчанин ранен в ногу и в бок, возможно, у него повреждено легкое, он потерял много крови и находится в стабильно тяжелом состоянии в военном госпитале. Родственников к нему не пускают. Он находится под охраной.
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Дело возбуждено по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему правопорядок). По информации ГУВД Мингорисполкома, 1...
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