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Родниковую стругу и торфяник в Бресте причислили к памятникам природы местного значения

03.01.2017 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Родниковую стругу и торфяник в Бресте причислили к памятникам природы местного значения. Соответствующие решения горисполкома опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.


Так, расположенный в северной части областного центра в притеррасной пойме реки Западный Буг участок черноольхового массива получил статус гидрологического памятника природы «Брестская родниковая струга». Площадь памятника природы составляет 0,394 га.

«Струга — старое славянское название пойменного влажного черноольшанника, — пояснил заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик. — Этот уголок живой природы ценен уже тем, что он сохранился в черте большого города. Кроме того, здесь находится самый большой в Бресте родник, интересная фауна. В этом месте регулярно зимуют травяные лягушки, можно услышать пение зимородка, мухоловки и других птиц».

К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) отныне принадлежит и геологический памятник природы местного значения «Торфяник Дубровка». Это последний естественный участок водораздельного болота, сохранившийся на территории Бреста. Он находится у разъезда Брест-Северный-Северо-Западный-Большие Мотыкалы и представляет собой условный треугольник, ограниченный границами отвода железной дороги. Площадь геологического памятника природы составляет 11,07 га.

На территории памятников природы местного значения «Брестская родниковая струга» и «Торфяник Дубровка» запрещается проводить работы, связанные с изменением существующего гидрологического режима (за исключением работ по его восстановлению), удалять деревья, разводить костры, загрязнять и засорять территорию. Управление объектами ООПТ осуществляется Брестским горисполкомом.

Статус памятников природы местного значения в Бресте уже имеют четыре объекта. Это пурпурный бук и вишня птичья, которые растут на территории детского сада «Сонейка», пирамидальный дуб около здания облисполкома и плющ на старейшем в городе Тришинском кладбище. Кроме того, в городском парке произрастает обыкновенная змеевидная ель, которая причислена к памятникам природы республиканского значения.

 
Теги: Брест
 
 
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Статус памятников природы местного значения в Бресте уже имеют четыре объекта.

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