Новогодняя ночь в стране прошла спокойно. В местах массовых гуляний обошлось без происшествий. В МВД сообщили: в ночь с 31 декабря на 1 января пресечено 55 административных правонарушений, в основном, пьянство в общественных местах.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Под особым контролем милиции в праздники также оказались торговцы петардами и фейерверками. На сегодня выявлено 418 фактов незаконного оборота пиротехники. К ответственности привлечены 277 человек.

— Изъято более 2,7 миллионов единиц пиротехнических изделий, — сообщил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД.

По данным Минздрава, в Новый год из-за петард и фейерверков пострадало тридцать человек. Причем девять из них — дети.

Кроме того, к административной ответственности в ночь с 31 декабря на 1 января привлечено 55 человек.

— В основном за появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство, — пояснил Дмитрий Курьян.