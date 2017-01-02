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Минздрав: во время праздников от петард и фейерверков пострадало 30 человек

03.01.2017 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Новогодняя ночь в стране прошла спокойно. В местах массовых гуляний обошлось без происшествий. В МВД сообщили: в ночь с 31 декабря на 1 января пресечено 55 административных правонарушений, в основном, пьянство в общественных местах.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Под особым контролем милиции в праздники также оказались торговцы петардами и фейерверками. На сегодня выявлено 418 фактов незаконного оборота пиротехники. К ответственности привлечены 277 человек.

— Изъято более 2,7 миллионов единиц пиротехнических изделий, — сообщил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД.

По данным Минздрава, в Новый год из-за петард и фейерверков пострадало тридцать человек. Причем девять из них — дети.

Кроме того, к административной ответственности в ночь с 31 декабря на 1 января привлечено 55 человек.

— В основном за появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство, — пояснил Дмитрий Курьян.

 
 
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В МВД сообщили: в ночь с 31 декабря на 1 января пресечено 55 административных правонарушений, в основном, пьянство в общественных местах.

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