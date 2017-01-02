МИНСК, 3 дек — Sputnik. Уголовное дело в отношении членов международной преступной организации, которая на протяжении пяти лет перевозила гашиш по территории России, Беларуси, Украины и Европейского союза, начнет рассматривать белорусский суд, сообщили в суде Минской области.

В ходе расследования дела в 2015 году у фигурантов было изъято в тайниках более 300 килограммов гашиша, полученная прибыль исчислялась миллионами долларов.

"В суде Борисовского района состоится открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении пяти членов международной преступной организации, которые обвиняются в контрабанде наркотиков", — сообщила Sputnik официальный представитель Минского областного суда Зоряна Жуковская.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Татьяну Белоног, данного уголовное дело было расследовано и передано в суд в первой половине ноября 2016 года.

Пять фигурантов, среди которых гражданин Украины, обвиняются в том, что занимались на протяжении нескольких лет контрабандой гашиша через таможенную границу Республики Беларусь.

По данным следствия 43-летний гражданин Беларуси создал преступную организацию, состоящую из нескольких объединенных интернациональных организованных групп, действовавших под его руководством в период времени с 2010 по 2015 годы на территории стран Европейского союза, РБ, Украины и РФ, рассказала Белоног.

"В зависимости от роли в реализации преступной деятельности их действия квалифицированы следствием как незаконный оборот наркотических средств в крупном размере в составе преступной организации; контрабанда; уничтожение и подделка идентификационного номера кузова транспортного средства; покушение на незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств в составе преступной организации", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, по международным запросам белорусских правоохранительных органов организатор и двое участников преступной организации задержаны в странах ближнего зарубежья. Двое граждан РБ находятся в межгосударственном розыске.