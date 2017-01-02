Минский зоопарк принимает елки на корм животным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на столичный зоопарк. Деревья, с которых предварительно нужно снять мишуру, предлагается оставлять на входе в зоопарк с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

— В хвойных лапках содержится много полезных веществ, они идут на корм копытным. Не прочь отведать "колючек" зубры, олени, верблюды. Такую акцию мы проводим не первый год, многие горожане откликаются на нашу просьбу. Дополнительную информацию о том, куда приносить новогодние деревья, можно получить по телефону, — отметила начальник просветительского отдела зоопарка Ольга Колмакова.

Использование елей для кормления животных — распространенная практика для зоопарков. Елки могут стать для питомцев не только источником витаминов, но и игрушкой.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тысяч животных 500 видов.