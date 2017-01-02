МИНСК, 3 янв — Sputnik. Три десятка человек пострадали за минувшую неделю от пиротехники, сообщила журналистам во вторник консультант отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Наталья Пугачева.

По данным медиков, всего за праздничную неделю было 30 пострадавших от петард и хлопушек, среди них — девять детей. Для сравнения, в минувшем году только в новогоднюю ночь подобных случаев было восемь, а два года назад — 12.

Гололедных травм в последние дни — наоборот, стало больше. Причина тому — переменчивая погода. Специалисты Минздрава заверили, что держат ситуацию на контроле.

Не было и всплеска травматизма в прошедшие праздники. Приемные отделения, травмопункты и больницы работали по обычному графику, но в режиме повышенной готовности.