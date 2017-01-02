﻿ Медики: от петард и хлопушек за праздники пострадали 30 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Медики: от петард и хлопушек за праздники пострадали 30 человек

03.01.2017 18:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Три десятка человек пострадали за минувшую неделю от пиротехники, сообщила журналистам во вторник консультант отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Наталья Пугачева.

Медики: от петард и хлопушек за праздники пострадали 30 человек
© flickr.com/ Phoenix Wolf-Ray
Ракета фейерверка попала в лицо девушке в Гомеле

По данным медиков, всего за праздничную неделю было 30 пострадавших от петард и хлопушек, среди них — девять детей. Для сравнения, в минувшем году только в новогоднюю ночь подобных случаев было восемь, а два года назад — 12.

Гололедных травм в последние дни — наоборот, стало больше. Причина тому — переменчивая погода. Специалисты Минздрава заверили, что держат ситуацию на контроле.

Не было и всплеска травматизма в прошедшие праздники. Приемные отделения, травмопункты и больницы работали по обычному графику, но в режиме повышенной готовности.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подсчет пострадавших вели за период от 25 декабря до 1 января, среди отчаянных любителей салютов - девять несовершеннолетних.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Членов международной преступной организации будут судить в Борисове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика