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Назначен исполняющий обязанности генсека ОДКБ

03.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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31 декабря 2016 года истек срок полномочий генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи, установленный Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 21 декабря 2015 года. Николай Бордюжа работал генеральным секретарем организации с 2003 года.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Анатольевича Семерикова.

Напомним: Организация Договора о коллективной безопасности была создана 15 мая 1992 года. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Вопрос о назначении нового генерального секретаря запланировано рассмотреть в апреле 2017 года.

Соб. инф.

 
 
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31 декабря 2016 года истек срок полномочий генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи, установленный...

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