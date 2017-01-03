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Назначен исполняющий обязанности генсека ОДКБ
03.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
31 декабря 2016 года истек срок полномочий генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи, установленный Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 21 декабря 2015 года. Николай Бордюжа работал генеральным секретарем организации с 2003 года.
Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Анатольевича Семерикова.
Напомним: Организация Договора о коллективной безопасности была создана 15 мая 1992 года. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Вопрос о назначении нового генерального секретаря запланировано рассмотреть в апреле 2017 года.
Соб. инф.
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31 декабря 2016 года истек срок полномочий генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи, установленный...
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