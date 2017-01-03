Прежде чем приступить к изучению конкретной специальности, каждый солдат в начале армейского пути должен освоить 120‑часовой курс общевойсковой подготовки. То есть независимо от того, кем станет в будущем воин, новичкам надлежит получить определенные знания и умения, необходимые для действий солдата-мотострелка в общевойсковом бою, приобрести психологическую устойчивость и волевые качества, важные для армейского становления.



Венцом отработки программы общевойсковой направленности с недавним пополнением 72 ОУЦ стало проведение комплексного контрольного занятия. Цель занятия — оценить уровень полевой выучки новобранцев, определить их морально-психологическую готовность к высоким физическим нагрузкам в условиях, приближенных к боевым.

В течение нескольких дней опытные наставники настойчиво учили своих подопечных азам ратной науки по тактической, огневой, инженерной, медицинской подготовке, ЗОМП и другим военным дисциплинам. На учебных местах вчерашние школьники и студенты проходили обкатку танком, отрабатывали тактические нормативы, способы и приемы маскировки, оттачивали действия в составе отделения, взвода.