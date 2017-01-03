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На боевом дежурстве – лучшие

03.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В канун Нового года один из дивизионов в/ч 30151 заступил на боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей столицы.

Такую задачу можно было доверить только отличникам. А по результатам прошлого учебного года зенитный ракетный дивизион под командованием майора Андрея Бобылёва был высоко оценен командованием воинской части, занял первое место в бригаде.

…На строевом плацу дивизиона его командир довел до военнослужащих приказ о заступлении на боевое дежурство, текущую обстановку в регионе. Затем ракетчики исполнили Государственный гимн Республики Беларусь, прошли торжественным маршем.

— Мы в очередной раз заступаем на боевое дежурство, — обратился к подчиненным майор Андрей Бобылёв во время торжественного ритуала. — Предстоит охранять воздушные рубежи в канун и во время празднования Нового года и Рождества. Обращаю внимание на качественное выполнение своих обязанностей, контроль офицеров за состоянием вооружения и военной техники, строгое соблюдение воинской дисциплины не только на боевом дежурстве, но и при выполнении задач в суточном наряде.

После завершения ритуала заступления сил и средств дивизиона на боевое дежурство по противовоздушной обороне военнослужащие дежурного боевого расчета убыли на рабочие места и приступили к проведению контроля функционирования.

— Боевое дежурство — это выполнение боевой задачи в мирное время, — отметил в беседе заместитель командира в/ч 30151 подполковник Александр Хилько. — Ее выполнение поручено одному из лучших дивизионов воинской части. Особенностью конкретно этого боевого дежурства было то, что расчету предстояло охранять родное небо в новогоднюю ночь.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

 
 
Ссылка на источник 24
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