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Режет воздух свинец…

03.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях на войсковом стрельбище в Уручье прошло занятие по огневой подготовке с военнослужащими мотострелковой роты 339‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

В ходе занятия военнослужащие срочной службы выполнили выверку прицелов и приведение вооружения к нормальному бою, отработали нормативы по огневой подготовке.

— Среди воинов, которые сегодня стреляли, нет мало­опытных, — рассказал командир роты гвардии капитан Егор Дормачёнок. — Все гвардейцы неоднократно выполняли упражнения учебных стрельб. Несмотря на то что учебный год только начался, он насыщен занятиями по боевой подготовке.

Военнослужащие вели стрельбу как в дневных, так и в ночных условиях. Одним из гвардейцев, показавших высокие результаты, стал пулеметчик гвардии рядовой Артём Расолько.

— Я уже чувствую себя со своим оружием одним целым, — поделился радостью солдат. — Поэтому и положил все мишени!..

А гранатометчик гвардии рядовой Александр Бурин признался, что стрельба из РПГ‑7 — это всегда незабываемо. За его плечами с десяток занятий по огневой подготовке, но каждый раз парень открывает для себя во время стрельб что-то новое.

— Стрелять из гранатомета, на мой взгляд, тяжелее, чем из автомата или пулемета, — сказал Александр. — Это очень грозное оружие.

Соб. инф.

 
 
Ссылка на источник 24
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На днях на войсковом стрельбище в Уручье прошло занятие по огневой подготовке с военнослужащими...

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