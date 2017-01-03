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Началась подготовка по специальностям

03.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде военнослужащие осеннего призыва приступили к занятиям по военно-учетным специальностям.

Пулеметчики, снайперы и гранатометчики в течение нескольких дней получат необходимые знания и практические навыки в классах и на полигоне. В учебном процессе широко используются современные информационные и компьютерные технологии, что, несомненно, облегчит обу­чаемым освоение вооружения и военной техники. Особый акцент в ходе плановых занятий сделан на применение учебно-тренировочных и тренажерных средств.

По словам командира механизированного соединения гвардии полковника Александра Погуляйло, процесс обучения строится таким образом, что прежде чем выполнить упражнение стрельб на полигоне, каждый военнослужащий отрабатывает свои действия в классе на тренажере.

— Для решения огневых задач мы используем тренажер «Сокол-М1С», — рассказал Александр Анатольевич. — Благодаря лазерным датчикам он позволяет обучаемым совершенствовать свои навыки в стрельбе из стрелкового оружия без расхода боеприпасов.

Тренажеры обеспечивают выполнение всех упражнений, предусмотренных нормативными документами. Причем в любое время суток, при различных погодных условиях.

Отработав навыки стрельбы на тренажерах, военнослужащие соединения отправятся на полигон, где начнется огневая подготовка с боевой стрельбой.

Соб. инф.

 
 
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В 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде военнослужащие осеннего призыва приступили...

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