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Праздник –детям
03.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
На днях военнослужащие 25‑го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения в рамках акции «Наши дети» поздравили своих подопечных из ГУО «Колосовский ясли-сад» с Новым годом и Рождеством.
Исполняющий обязанности начальника арсен
Олег Александров
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На днях военнослужащие 25‑го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения в рамках акции «Наши дети»...
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