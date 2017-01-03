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Праздник –детям

03.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях военнослужащие 25‑го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения в рамках акции «Наши дети» поздравили своих подопечных из ГУО «Колосовский ясли-сад» с Новым годом и Рождеством.

Исполняющий обязанности начальника арсен
ала подполковник Александр Голев пожелал детишкам здоровья, воспитателям — большого запаса сил, вдохновения и энтузиазма. В тот праздничный день детям были вручены подарки: музыкальные инструменты и развивающие игры.

Олег Александров

 
 
Ссылка на источник 24
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На днях военнослужащие 25‑го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения в рамках акции «Наши дети»...

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