На днях военнослужащие 25‑го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения в рамках акции «Наши дети» поздравили своих подопечных из ГУО «Колосовский ясли-сад» с Новым годом и Рождеством.

Исполняющий обязанности начальника арсен

ала подполковник Александр Голев пожелал детишкам здоровья, воспитателям — большого запаса сил, вдохновения и энтузиазма. В тот праздничный день детям были вручены подарки: музыкальные инструменты и развивающие игры.

Олег Александров