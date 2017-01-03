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Дарят тепло и любовь

03.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» офицеры 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка поздравили с новогодними праздниками воспитанников Детского социального приюта города Бобруйска. Подарки от Деда Мороза и Снегурочки были вручены военными 36 ребятишкам.

Примечательно, что среди гостей социального приюта в тот день был и психолог отделения идеологической работы полка лейтенант Виктор Тункевич, который сам в течение двух лет находился в этом специализированном учреждении образования. Как никому другому, ему известны нужды и чаяния воспитанников приюта. Виктор не скрывал волнения при встрече и общении со своим бывшим педагогом — Ольгой Николаевной Драгун, а она преисполнилась гордости за служебные успехи и достижения своего воспитанника.

В тот же день Дед Мороз и Снегурочка, роли которых исполнили лейтенант юстиции Сергей Осовский и прапорщик Олеся Юрьева, поздравили детей военнослужащих полка по месту жительства.

Капитан Светлана Рудковская, фото Виктора Филонова

 
 
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  В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» офицеры 83‑го отдельного...

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