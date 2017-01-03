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Мгновения радости для маленьких сердец

03.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Во главе с заместителем командира в/ч 29969 по идеологической работе — начальником отделения идеологической работы подполковником Владимиром Игнатиком офицеры части посетили государственное социально-педагогическое учреждение образования «Социально-педагогический центр г. Барановичи».

Здесь живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от трех до восемнадцати лет. Подарить им радость праздника и улыбки — такую цель поставили перед собой в тот день военнослужащие.

Подполковник Владимир Игнатик тепло поздравил ребят с Новым годом. Офицеры бригады одарили детишек подарками, которые, кстати, ждали детей под елкой — как дома…

Ребята с радостью рассказывали гостям стихи, исполняли песни как на русском, так и на белорусском языке. А потом подбегали к елке и выбирали себе подарок.

Тот день был наполнен непридуманными, искренними эмоциями счастья.

Старший лейтенант Дмитрий Бондарович

 
 
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