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Межведомственная рабочая группа выработает механизм оказания адресной господдержки получателям льготных кредитов на строительство жилья

03.01.2017 21:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 января. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для выработки механизма оказания адресной государственной поддержки получателям льготных кредитов на жилищное строительство. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 30 декабря 2016 года "О вопросах оказания государственной поддержки при жилищном строительстве".

Руководителем межведомственной рабочей группы назначен первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов, сообщает пресс-служба правительства. В ее состав вошли также представители министерств экономики, финансов, юстиции и жилищно-коммунального хозяйства, а также аппарата Совета министров, банков, облисполкомов и Минского горисполкома.

Межведомственной рабочей группе поручено утвердить до 7 января 2017 года план мероприятий по разработке проектов нормативных правовых актов, а также принятию иных мер по внедрению механизма адресной государственной поддержки и обеспечить его реализацию.

При необходимости межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления

Минстройархитектуры совместно с Национальным банком, Минфином, Минэкономики, ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо до 15 февраля 2017 года внести в установленном порядке в Совет министров проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование механизма адресной государственной поддержки.

Контроль за выполнением поручений, содержащихся в настоящем распоряжении, возложен на первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского и заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для выработки механизма оказания адресной государственной поддержки получателям льготных...

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