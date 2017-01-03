|
Межведомственная рабочая группа выработает механизм оказания адресной господдержки получателям льготных кредитов на строительство жилья
03.01.2017 21:30 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 января. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для выработки механизма оказания адресной государственной поддержки получателям льготных кредитов на жилищное строительство. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 30 декабря 2016 года "О вопросах оказания государственной поддержки при жилищном строительстве".
Руководителем межведомственной рабочей группы назначен первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов, сообщает пресс-служба правительства. В ее состав вошли также представители министерств экономики, финансов, юстиции и жилищно-коммунального хозяйства, а также аппарата Совета министров, банков, облисполкомов и Минского горисполкома.
Межведомственной рабочей группе поручено утвердить до 7 января 2017 года план мероприятий по разработке проектов нормативных правовых актов, а также принятию иных мер по внедрению механизма адресной государственной поддержки и обеспечить его реализацию.
При необходимости межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления
Минстройархитектуры совместно с Национальным банком, Минфином, Минэкономики, ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо до 15 февраля 2017 года внести в установленном порядке в Совет министров проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование механизма адресной государственной поддержки.
Контроль за выполнением поручений, содержащихся в настоящем распоряжении, возложен на первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского и заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межведомственная рабочая группа выработает механизм оказания адресной господдержки получателям льготных кредитов на строительство жилья
Минск, 3 января. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для выработки механизма оказания адресной государственной поддержки получателям льготных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии