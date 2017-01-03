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В Витебске задержан водитель, врезавшийся в навес на остановке, перед сотрудниками ГАИ он появился голым

03.01.2017 20:07 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 января. В Витебске проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося в 13.45 3 января.

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, на улице Зеленогурской автомобиль "Форд" врезался в навес на остановке общественного транспорта. Никто не пострадал, так как в момент дорожно-транспортного происшествия на ней никого не было.

Очевидцы этого происшествия остановили автомобиль скорой помощи, который проезжал мимо, а также вызвали наряд ГАИ. Когда сотрудники милиции прибыли, водитель "Форда" вышел из скорой без одежды. Был ли он в таком виде за рулем, пока не известно. Его одежда обнаружена на улице. 28-летний житель Витебска задержан.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 3 января. В Витебске проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося в 13.45 3 января. Как сообщили в УВД Витебского...

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