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По факту ДТП под Молодечно с одним погибшим и двумя пострадавшими возбуждено уголовное дело

03.01.2017 19:34 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 января. Молодечненским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких транспортных средств, в результате которого погиб один из водителей.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, 3 января водитель 1963 года рождения, управляя служебным автопоездом "Вольво", на 71-м километре автодороги Минск — Молодечно — Нарочь, двигаясь в направлении столицы, врезался в остановившийся впереди в попутном направлении легковой "Ситроен".

Затем автопоезд выехал на встречную полосу, столкнулся с "ГАЗ" и "Шкодой". В результате 35-летний водитель автомашины российского производства от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, двое пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Для выяснения всех обстоятельств следователями Молодечненского РОСК, сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ проведен осмотр места происшествия.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), допрашиваются свидетели и очевидцы, проводится комплекс следственных действий. Для проверки технического состояния автомобилей, а также установления степени тяжести полученных травм пострадавшими назначены экспертизы.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. Молодечненским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких транспортных...

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