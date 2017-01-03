Доброе утро!

А мы все еще не можем отойти от Нового года. Вот вчера занялись анализом новогодних поздравлений нашего президента. Только вдумайтесь — Александр Лукашенко уже 23 раза поздравлял свой народ! Напоминаем, каким видел президент каждый минувший год и о чем мечтал в наступающем году . Кстати, вы знаете, что новый « Шерлок» оказался популярнее рождественского обращения королевы Великобритании? Александру Григорьевичу это не грозит!



Фото: Алексей Клятов / businessinsider.com

ВАЖНОЕ

Гордимся! Белорусы, создатели сервиса MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень, попали в тридцатку лучших молодых предпринимателей Forbes. Facebook купила MSQRD за неразглашенную сумму в марте 2016 года. С тех пор оба соучредителя работают уже на Facebook в Лондоне. Так держать, парни, удивляйте нас и мир еще!

Сбылась мечта президента: в Беларуси открыто новое месторождение нефти . Геологические запасы нового месторождения оцениваются примерно в 1,7 млн т. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины. А между тем цены на нефть достигли максимумов с июля 2015 года и наконец «перешагнули» порог в 58 долларов за баррель. Скрестим пальцы!

МВД прокомментировало инцидент, произошедший 1 января в минской многоэтажке , во время которого милиционер применил табельное оружие в отношении шумного жильца. «Один из жильцов квартиры повел себя неадекватно. Он нанес сотруднику милиции удар в область живота, завязалась потасовка, в ходе которой милиционер был вынужден применить табельное оружие. Первый выстрел был предупредительным, но не возымел действия. В процессе борьбы произошло еще два выстрела».



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Должникам станет сложнее прятать деньги в белорусских банках: в стране должны создать Единую автоматизированную систему взыскания, которая установит более жесткий контроль за финансовыми потоками субъектов хозяйствования, аккумулирует информацию о банковских счетах должников, а также упростит работу банков и судебных исполнителей. Как она будет работать — читайте здесь .

Подозреваемый в нападении на клуб Reina в Стамбуле приехал в Турцию из Кыргызстана . Имя мужчины не сообщается, но власти опубликовали видеозапись, сделанную им самим, где хорошо видно его лицо. Ранее в эфире турецкого телеканала был показан снимок паспорта, который, как утверждается, принадлежит подозреваемому. Документ выдан на имя Яхъи Машрапова. Позднее сам Машрапов, который находится в Бишкеке, опроверг причастность к теракту.

А Daily mail со ссылкой на собственные источники вчера сообщила, что группа из 400 боевиков ИГ проникла в Европу. Пока под угрозой Сербия.

Вчерашний вечер болельщики белорусского хоккея провели на валидоле. Парни, разве можно так с нами? Минское «Динамо» в драматичном матче все же обыграло лидера КХЛ , но как: стартовали со счета 5:0, а закончили 5:4. Вот вам фото «Минск-арены» на грани инфаркта!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

ПОПУЛЯРНОЕ

FINANCE.TUT.BY нашел семьи, которые располагают среднестатистическими суммами на расходы, и расспросил, как они живут на 970 рублей в месяц . Оказалось, многие из них строят жилье, откладывают по 200 долларов в месяц, но при этом постоянно обращаются за помощью к родителям, а многие даже живут с ними.

А вот топ-10 самых значимых сделок по покупке-продаже активов, совершенных в 2016 году компаниями с белорусским капиталом. Смотрите, куда вкладывают большие деньги богатые белорусы .

Молодые родители рассказали нам о том, как воспитывают ребенка с синдромом Дауна . Они не побоялись трудностей, несмотря на уговоры врачей, оставили малышку — и счастливы. Даже несмотря на множество сложностей, с которыми ежедневно сталкиваются вне дома: «Я очень хотела, чтобы Люба пошла в обычную ясельную группу. Но ни в одном из близлежащих садов нам не протянули руку помощи. Никто не хотел даже знакомиться с Любой», — вспоминает мама.

Мы узнали, что витеблянка выиграла в «Что? Где? Когда? » почти 7 тысяч долларов, задав вот этот вопрос: «Одни видят в нем волка, которого необходимо убить. Другие — корову, которую можно бесконечно доить. И мало кто видит в нем того, кто он на самом деле — лошадь, которая тащит телегу. О ком так говорил Уинстон Черчилль?» Знатоки ответить правильно не смогли, а вы можете?

Вот история одного разбирательства: парень из Мозыря ехал в машине в качестве пассажира и получил от ГАИ… штраф за отсутствие фликера. Конечно, он не согласился и пошел в суд. Чем все закончилось — в материале AUTO.TUT.BY .

А съемочная группа TUT.BY решила проверить качество отечественной декоративной косметики . Можно ли доверять белорусскому тональнику? В самом ли деле так прекрасна тушь, которую рекомендовала Эвелина Хромченко? Смотрите тест с комментарием визажиста в нашем видео.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

В 1960-м году студия «Диафильм» выпустила сюжет о жизни в будущем. Тогда фантасты представляли, что в 2017 году советские граждане живут счастливо : развернули реки, научились управлять энергией мезонов, отправили миссию к Альфе Центавра и вовсю добывают уголь в Арктике. Детей «люди будущего» водят в плавучие сады, готовят за них умные кулинарные машины, а общаются — по телевидеофонам. Просто прелесть!

Невероятная история: в XVII веке легендарный конструктор из Речи Посполитой Казимир Семенович рассказал о новом способе строить ракеты. Более 300 лет спустя белорусские специалисты построили модель по его схемам — и она полетела .

А вот пример настоящего новогоднего чуда: читатели TUT.BY исполнили заветную мечту мальчика из Гродно , который в прошлом году написал очень трогательное письмо Деду Морозу. «Я Дедушка Мароз балею. Кагда мне было 4 года я забалел ликозам. В Минске пролежал в анкалогии 10 месяцав сваей любимай бабушкай. Мине лечить и смотрить бабушка и дедушка. Мама из папай развелись. Мама миня не навешчает. Папа у меня инвалид. Бабушка из дедушкам пинсенеры. Они атдали много денех на мае лечение и они не могут мне укупить кампютар. <…> Я знаю Дедушка Мароз што у тебе тоже нет столька денех. Но я надеюсь на чудеса и веру в них». И чудо случилось!



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Продолжаем рассказывать вам о том, как белорусы живут за границей. Вчера мы увидели Сингапур глазами экс-минчанки Юлии Бадалавы. А теперь давайте посмотрим на Минск образца 2017 года: уже известно, какие знаковые объекты сдадут в этом году к 950-летию города.

Посмотрите, как прекрасны обычные снежинки под макросъемкой! Российский фотограф делает эти потрясающие снимки прямо на улице или на собственном балконе. В качестве фона выступает черная шерстяная ткань или стекло с подсветкой. Для необходимого наклона и перемещения снежинок он использует зубочистку или акварельную кисточку.

Когда-то «Ирония судьбы» и «Один дома» в вашей вечерней сетке телепередач должны закончиться. Чтобы вы не скучали, AFISHA.TUT.BY собрала все лучшее, что выходит в столичный прокат в январе . Не кисните дома — идите в кино!

И напоследок немного милоты. Знакомьтесь — это Макс, он канадская рысь. Его вычесывают, а он ведет себя, как кошка: урчит и кружится на столе, подставляя бока и играя со смотрительницей. Очень трогательное видео .

Все новости вторника, 3 января

Имейте в виду: период типично белорусской зимней погоды «каляналя» заканчивается — в Беларусь идут морозы , на неделе до -27°С. Одевайтесь соответственно и будьте с TUT.BY — с нами всегда тепло. А, да, и не спешите выбрасывать елку — лучше отнесите ее в зоопарк на корм зубрам и верблюдам. Они скажут вам спасибо.

Ваша редакция