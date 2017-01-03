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Городской транспорт в Витебске в рождественскую ночь будет работать до 3.00

04.01.2017 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Работу общественного транспорта в Витебске в ночь на праздник Рождества — с 6 на 7 января — продлят до 3 часов, сообщает сайт горисполкома.

Ночью будут ходить автобусы по маршрутам № 1 «Смоленская площадь — «Витебскречтранс», № 11 «Смоленская площадь — СШ № 24», № 12 «Медцентр — Смоленская площадь», № 14 «Медцентр — Тирасполь», № 34 «Билево-1 — вокзал».

Добраться домой после ночной литургии в храме можно и на троллейбусах № 1, 3, 4, 5, 10, трамваях №№ 1, 7, 8, которые также будут ходить до 3.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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Продлят работу некоторых маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев.

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