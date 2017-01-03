|
Полоцк повысил туристический статус. Видзы могут стать историческим поселением
04.01.2017 08:48 — Новости Общества | Tut.by
Полоцк стал многофункциональным центром международного уровня с приоритетным развитием культурно-познавательного, религиозного и паломнического туризма.
Такой статус древнейший город страны получил благодаря Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016−2020 годы и на период до 2030 года. Документ утвердил Совет министров.
В схему также включили центры туризма и отдыха национального и регионального значения. К первой группе в Придвинском крае относятся Витебск, Браслав и Поставы. Ко второй —
Ожидается, что 33 населенных пункта в стране объявят историческими поселениями. В северном регионе это
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полоцк стал многофункциональным центром международного уровня с приоритетным развитием культурно-познавательного, религиозного и паломнического туризма.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии