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Полоцк повысил туристический статус. Видзы могут стать историческим поселением

04.01.2017 08:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Полоцк стал многофункциональным центром международного уровня с приоритетным развитием культурно-познавательного, религиозного и паломнического туризма.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Такой статус древнейший город страны получил благодаря Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016−2020 годы и на период до 2030 года. Документ утвердил Совет министров.

В схему также включили центры туризма и отдыха национального и регионального значения. К первой группе в Придвинском крае относятся Витебск, Браслав и Поставы. Ко второй — Орша, Лепель и Глубокое.

Ожидается, что 33 населенных пункта в стране объявят историческими поселениями. В северном регионе это Браслав, Видзы, Витебск, Глубокое, Полоцк.

 
Теги: Витебск
 
 
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Полоцк стал многофункциональным центром международного уровня с приоритетным развитием культурно-познавательного, религиозного и паломнического туризма.

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