Полоцк стал многофункциональным центром международного уровня с приоритетным развитием культурно-познавательного, религиозного и паломнического туризма.



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Такой статус древнейший город страны получил благодаря Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016−2020 годы и на период до 2030 года. Документ утвердил Совет министров.

В схему также включили центры туризма и отдыха национального и регионального значения. К первой группе в Придвинском крае относятся Витебск, Браслав и Поставы. Ко второй — Орша , Лепель и Глубокое.

Ожидается, что 33 населенных пункта в стране объявят историческими поселениями. В северном регионе это Браслав , Видзы, Витебск , Глубокое , Полоцк .