Новый год ассоциируется с елкой и мандаринами. Жительнице Витебска Анне Макаренко не нужно ходить за ними в магазин. И мандарины, и елка уже много лет растут у нее дома.





— Любовь к цитрусовым появилась семь лет назад, когда была беременна первым сыном Стасом, — рассказала молодая мама. — Тогда меня восхитил необычный комнатный цветок — жасминовидная гардения, которую случайно увидела на рынке и тут же купила. Ее листья по структуре напоминали мандариновые. А потом наткнулась на статью в журнале о выращивании цитрусовых в домашних условиях.

Первое дерево, которое Анна вырастила сама, был лимон сорта Мейер.

— Окультуренные цитрусовые деревья, которые могут передавать материнские признаки и приносить вкусные плоды, выращивают не из косточек, как считают многие, а из укорененного или привитого черенка. Косточка подарит лишь декоративное растение. Иногда они могут плодоносить, но не раньше, чем через 15−20 лет. И, как правило, к употреблению в пищу такие фрукты не годятся.

Ветеринар по образованию, Анна очень увлеклась новым занятием. Интернет, книги, журналы, общение на форумах с цитрусоводами… В прошлом году в ее домашней оранжерее было уже более 20 растений! Это лимоны, мандарины, грейпфруты, померанцы, апельсин, лайм…

— Это миф, что цитрусовым необходима жара. Летом температурный максимум для них — 25 градусов, зимой — 8−10. И если в холодную пору на нашем застекленном балконе им было комфортно, то света все же не хватало. Сначала придумывала дополнительное освещение, несколько раз в год подкармливала деревья, обрабатывала листья. Да что там, с каждым беседовала! Времени и сил это занимало немало. Поэтому с появлением второго ребенка пришлось значительно сократить «плантацию». Да и увлечение это не из дешевых.

К примеру, любимец Анны — редкий лимон сорта Сангинелло, который она долго ждала из итальянского питомника известного цитрусовода Оскара Тинтори, стоил 50 евро.

— Его плоды вы не встретите ни на одном рынке, ни в одном магазине страны. А дерево Таити можно увидеть лишь в ботаническом саду в Минске или столичном лимонарии, — рассказывает Анна. — Кроме этого, редкие экспонаты в моем ароматном ансамбле: мандарин Лиметта Пурша, апельсин Ванильный, кум­кват Маргарита, цитрон пальчатый Рука Будды. Многие из них — коллекционные. А какие плоды дает поль­ский лимон Пандероза! Один из них был весом 594 грамма.

Дождаться домашних фруктов непросто. Первые плоды «новички» могут дать через два года. Вызревают они 9 месяцев. Анне, ее мужу и двум сыновьям повезло: к Новому году один из мандаринов принес 12 плодов. 31 декабря два наиболее спелых мама сняла с деревца для сыновей:

— Конечно, ими не наешься. Это, скорее, для души. Но, признаться, они всегда отличаются от покупных фруктов. Очень ароматные!

За семь лет Анна Макаренко вырастила на подоконнике около 15 ки­лограммов цитрусовых.

Еще в их доме растет ель Араукария высотой больше метра.

— Появилась она у нас шесть лет назад. Каждый год вырастает ровно на один ярус. Дети от деревца без ума: оно не колется, не осыпается, как настоящее, а по аромату нисколько не уступает лесному, — говорит Анна.

В семье Макаренко к Новому году украшают две ели. Живую Арау­карию ставят в детской, искусственную — в гостиной.

— Не приемлю срезанных растений, цветов, деревьев, — говорит Анна. — Зачем это делать, если можно создать живое чудо у себя дома.