МИНСК, 4 янв – Sputnik. Сильный снегопад, который в настоящее время идет практически на всей территории республики, существенно не повлиял на работу энергосистемы Беларуси, сообщил Sputnik в среду начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.



© Sputnik Егор Еремов Циклон Axel: как будут работать спасатели в рождественские морозы

Снег начал идти в республике ночью, метель не прекращается и сейчас. Как ранее сообщили синоптики, осадки в страну принес циклон Axel.

"На данный момент времени снегопад не принес существенных отключений в электрических сетях", – сказал Мальков.

Он также уточнил, что все отключения, которые появлялись, оперативно устраняются бригадами Белэнерго.

"Ситуация полностью находится под контролем", – заверил представитель объединения.

Накануне Гидромет предупредил белорусов, что вслед за циклоном Axel в страну придут потоки холодного арктического воздуха и температура существенно понизится – ночью при прояснениях ожидается до –27°С.