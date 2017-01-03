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Белэнерго: снегопад пока не повлиял на работу энергосистемы

04.01.2017 09:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Сильный снегопад, который в настоящее время идет практически на всей территории республики, существенно не повлиял на работу энергосистемы Беларуси, сообщил Sputnik в среду начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

Белэнерго: снегопад пока не повлиял на работу энергосистемы
© Sputnik Егор Еремов
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Снег начал идти в республике ночью, метель не прекращается и сейчас. Как ранее сообщили синоптики, осадки в страну принес циклон Axel.

"На данный момент времени снегопад не принес существенных отключений в электрических сетях", – сказал Мальков.

Он также уточнил, что все отключения, которые появлялись, оперативно устраняются бригадами Белэнерго.

"Ситуация полностью находится под контролем", – заверил представитель объединения.

Накануне Гидромет предупредил белорусов, что вслед за циклоном Axel в страну придут потоки холодного арктического воздуха и температура существенно понизится – ночью при прояснениях ожидается до –27°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Вслед за циклоном Axel в страну придут потоки холодного арктического воздуха и температура существенно понизится – ночью при прояснениях ожидается до –27°С.

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