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Из Ирландии, Италии и Польши. На Новый год в Гродно приехали более 300 туристов без виз

04.01.2017 09:33 — Новости Общества | Tut.by  
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На новогодние праздники в регион въехали более 300 безвизовых туристов, сообщает БЕЛТА. В пункте пропуска «Брузги» с 26 декабря по 1 января границу без виз пересекли 180 человек — граждане Польши, Италии, Бельгии, Германии и Ирландии. Через пункт пропуска «Привалка» на территорию Беларуси въехали более 140 иностранных туристов без виз. Среди них граждане Литвы, Испании, Норвегии, Великобритании и Эстонии.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

«География безвизовых туристов расширяется. С 26 октября 2016 года без визы Гродно и окрестности посетили более 2,2 тыс. иностранцев из 25 стран», — рассказали в Гродненской пограничной группе.

Как подчеркнули в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома, большинство туристов — это граждане соседних Польши и Литвы.

«В сфере интересов туристов как сам Гродно, так и различные культурные, исторические объекты в Гродненском районе. Также привлекают туристов национальные особенности региона: кухня, обряды и прочее», — рассказали в управлении. При этом турфирмы отмечают интерес иностранцев не только к Гродненскому региону: посетив его, некоторые делают визу, чтобы продолжить знакомство со страной и далее.

«Отзывы от туристов в основном положительные. Каких-то проблем и нареканий нет. Туроператоры также готовят все новые предложения и маршруты для гостей из-за рубежа», — отметили в управлении спорта и туризма. Для посещения Гродно и окрестностей без виз зарегистрировались уже более 2,5 тыс. человек.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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С 26 декабря по 1 января границу без виз пересекли 180 человек - граждане Польши, Италии, Бельгии, Германии и Ирландии. Через пункт пропуска "Привалка" на территорию...

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