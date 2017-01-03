На новогодние праздники в регион въехали более 300 безвизовых туристов, сообщает БЕЛТА . В пункте пропуска «Брузги» с 26 декабря по 1 января границу без виз пересекли 180 человек — граждане Польши, Италии, Бельгии, Германии и Ирландии. Через пункт пропуска «Привалка» на территорию Беларуси въехали более 140 иностранных туристов без виз. Среди них граждане Литвы, Испании, Норвегии, Великобритании и Эстонии.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

«География безвизовых туристов расширяется. С 26 октября 2016 года без визы Гродно и окрестности посетили более 2,2 тыс. иностранцев из 25 стран», — рассказали в Гродненской пограничной группе.

Как подчеркнули в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома, большинство туристов — это граждане соседних Польши и Литвы .

«В сфере интересов туристов как сам Гродно, так и различные культурные, исторические объекты в Гродненском районе. Также привлекают туристов национальные особенности региона: кухня, обряды и прочее», — рассказали в управлении. При этом турфирмы отмечают интерес иностранцев не только к Гродненскому региону: посетив его, некоторые делают визу, чтобы продолжить знакомство со страной и далее.

«Отзывы от туристов в основном положительные. Каких-то проблем и нареканий нет. Туроператоры также готовят все новые предложения и маршруты для гостей из-за рубежа», — отметили в управлении спорта и туризма. Для посещения Гродно и окрестностей без виз зарегистрировались уже более 2,5 тыс. человек.