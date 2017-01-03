МИНСК, 4 янв — Sputnik. Пассажирам отменного рейса Минск-Калининград предлагают улететь по маршруту вечером, рассказали Sputnik в пресс-службе авиакомпании "Белавиа".

"Было принято решение объединить утренний и вечерний рейсы. Поэтому сейчас обзваниваем пассажиров, объясняем ситуацию. Тех, кого такой вариант устраивает, предлагаем лететь вечерним рейсом. Для тех, кому такой вариант не подходит, подыскиваем другие варианты", — рассказали в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Вылет рейс из Минска в Калининград должен был состояться по расписанию в 8:30, но из-за инцидента, который произошел с московским рейсом в калининградском аэропорту, был сначала перенесен на два часа, а затем и вовсе отменен.

В аэропорту Калининграда при выполнении рейса из Москвы самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. На борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажиров. Людей эвакуировали из лайнера по спасательным трапам, после чего им пришлось идти до здания аэровокзала по заснеженной полосе. За медицинской помощью обратилось трое человек, воздушное судно получило повреждение шасси.

Из-за инцидента было принято решение закрыть калининградский аэропорт "Храброво" до 11:00 среды.

Вечерний рейс "Белавиа" в Калиниград вылетает в 21:10.