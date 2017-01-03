Фабрика «Коммунарка» выпустила новинку — конфеты «Заодно» с различными начинками. Каждый сорт оформлен своей иллюстрацией, сопровождающейся текстом-ассоциацией. На упаковке «Ванильная нуга с грушей и корицей» зарисовка: взрослый мужчина ранним летним утром «заспанный и недовольный» идет встречать родственников и наблюдает за «сексуальными и смешными одновременно» школьницами в коротких платьицах, возвращающихся с выпускного.



Фото из твиттера Васи Обломова

Начальник отдела маркетинга и рекламы Светлана Гонтарева рассказала предысторию создания конфет. Под названием «Заодно» выпускают конфеты с 12 вкусами.

— Обычно конфеты едят за чаепитием. Но можно есть сладости в других случаях: когда грустно, на совещании, ночью за компьютером. Каждому вкусу соответствует своя история: как снимали котенка с дерева, как человек сидит один в интернете ночью или как отмечается Новый год. Число пять (вкус № 5) ассоциируется со школой, а самое яркое воспоминание о школе — выпускной. При создании упаковки мы преследовали одну цель — вызвать улыбку у покупателя и поднять ему настроение. Никакого подтекста мы туда не вкладывали. Истории писались легким ненавязчивым языком, чтобы отвлечь покупателя от серых будней.

Мы вместе со Светланой Гонтаревой еще раз перечитали абзац про школьниц:

— Здесь нет и намека на крамолу. Можно придумать много разных интерпретаций в зависимости от собственных фантазий и личного восприятия жизни. Но когда мы делали эту упаковку, у нас не было таких ассоциаций. Изначально мы хотели создать упаковку для поднятия настроения.

Дизайн упаковки разрабатывало российское брендинговое агентство Depot WPF. Согласование упаковки и текстов также происходило в России.

— У нас единое таможенное пространство, и достаточно пройти согласование в одном из союзных государств, документы одни и те же. Продукция продается и в Беларуси, поставляется в Казахстан, Украину.



Фото из твиттера Васи Обломова