﻿ На пожаре в Минске работники МЧС спасли мужчину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На пожаре в Минске работники МЧС спасли мужчину

04.01.2017 09:41 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 4 января. На пожаре в Минске работники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 3 января в 23.22 столичным спасателям от жильцов поступила информация о пожаре в квартире двухэтажного трехквартирного жилого дома на улице Айвазовского. Когда работники МЧС прибыли на место, со второго этажа шел дым.

До приезда спасателей самостоятельно покинули жилье хозяйки двух квартир.

В третьей квартире спасателями в горящей комнате на полу был обнаружен в бессознательном состоянии и спасен хозяин 1969 года рождения. Мужчина с термическим ожогом головы, шеи, туловища 1—3-й степени (15%), отравлением продуктами горения госпитализирован.

Огнем повреждено имущество, перекрытия. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 января. На пожаре в Минске работники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину. Как сообщает пресс-служба МЧС, 3 января в 23.22 столичным...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Из Ирландии, Италии и Польши. На Новый год в Гродно приехали более 300 туристов без виз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика