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На пожаре в Минске работники МЧС спасли мужчину
04.01.2017 09:41 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 4 января. На пожаре в Минске работники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.
Как сообщает пресс-служба МЧС, 3 января в 23.22 столичным спасателям от жильцов поступила информация о пожаре в квартире двухэтажного трехквартирного жилого дома на улице Айвазовского. Когда работники МЧС прибыли на место, со второго этажа шел дым.
До приезда спасателей самостоятельно покинули жилье хозяйки двух квартир.
В третьей квартире спасателями в горящей комнате на полу был обнаружен в бессознательном состоянии и спасен хозяин 1969 года рождения. Мужчина с термическим ожогом головы, шеи, туловища 1—3-й степени (15%), отравлением продуктами горения госпитализирован.
Огнем повреждено имущество, перекрытия. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 4 января. На пожаре в Минске работники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину. Как сообщает пресс-служба МЧС, 3 января в 23.22 столичным...
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