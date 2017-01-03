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В Минске из-за снегопада нарушен график движения общественного транспорта

04.01.2017 08:48 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 4 января. В Минске из-за снегопада утром 4 января нарушен график движения общественного транспорта.

"С 7.00 в связи с погодными условиями в работе наземного пассажирского транспорта нарушен график движения со значительным опозданием", — сообщается на сайте государственного предприятия "Минсктранс".

Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками в Беларуси из-за циклона "Алекс". В среду, 4 января, на большей части территории ожидается сильный снег, мокрый снег. По юго-западной половине усиление ветра порывами до 15—20 м/с.

В Минске сильный снег, мокрый снег, усиление ветра порывами до 14 м/с.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 января. В Минске из-за снегопада утром 4 января нарушен график движения общественного транспорта. "С 7.00 в связи с погодными условиями в работе наземного...

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