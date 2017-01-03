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Привет, Axel: как Беларусь встретила снегопады
04.01.2017 10:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Циклон Axel принес в Беларусь сильные снегопады, вслед за которыми придут и рождественские морозы – до –27°С.
Синоптики объявили о приходе циклона накануне: по их данным, погода в первую неделю года будет неустойчивой. Кроме обильных снегопадов белорусам стоит готовиться и к сильному похолоданию, которое продержится несколько дней.
Белорусы уже в среду 4 января столкнулись с несколькими проблемами из-за снегопада. Так, во многих городах было существенно затруднено движение на дорогах – ни дорожные службы, ни общественный транспорт не оказались готовы к приходу циклона.
По последним данным, задержка общественного транспорта в Минске в среднем составляла по 16 минут – в первую очередь это касалось автобусов.
Белорусы уже высказывают свое мнение о новом циклоне: многие вспоминают снежные бури прошлого года, легендарные
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