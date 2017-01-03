|
Белорусские мобильные операторы зафиксировали рекордные нагрузки в новогоднюю ночь
04.01.2017 10:08 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 4 января. Рекордные нагрузки на свои сети связи зафиксировали в новогоднюю ночь крупнейшие по числу абонентов белорусские мобильные операторы "МТС" и velcom.
Как сообщили БелаПАН в пресс-службе "МТС", в последний день старого и первый день нового года через сеть оператора прошло 196 ТБ интернет-данных, что на 60% больше прошлогоднего рекорда. Пользователи LTE сгенерировали 53 ТБ, увеличив почти в 10 раз собственный data-рекорд, установленный на стыке 2015 и 2016 годов.
Пик нагрузки традиционно пришелся на первый час нового года, когда объем голосового трафика увеличился в несколько раз по сравнению с обычным днем. 31 декабря и 1 января абоненты "МТС" совершили суммарно входящих и исходящих звонков общей продолжительностью 197 млн минут.
В новогоднюю ночь абоненты активно отправляли SMS-сообщения, несмотря на продолжающийся рост популярности социальных сетей. Для доставки текстовых поздравлений оператор реализовал решение, которое позволило обмениваться короткими сообщениями без ограничений. Поэтому за 31 декабря и 1 января клиенты оператора успешно отправили 42 миллиона SMS-сообщений.
Абоненты velcom установили в праздничные дни, 31 декабря и 1 января, рекорд в потреблении трафика — сеть оператора "пропустила" свыше 160 ТБ. Кроме того, в этот период абоненты velcom совершали около 1 тыс. звонков в секунду. В сравнении с предыдущими годами белорусы стали гораздо чаще поздравлять друзей и близких в сети интернет, но количество голосовых вызовов и SMS-сообщений также оказалось крайне высоким, сказали в пресс-службе velcom.
Развитие "нового 3G" и рост числа смартфонов у абонентов стимулировали новогоднюю интернет-активность. Всего за два дня потребление трафика превысило рекордные 160 ТБ — примерно в два раза больше, чем годом ранее.
Большинство абонентов предпочли поздравить друзей и близких голосовой связью — на это ушло свыше 157 млн минут, что равнозначно почти 300 годам. Каждую секунду абоненты velcom совершали около 1 тыс. звонков, а в новогоднюю ночь и того более — порядка 2,4 тыс. вызовов в секунду. В первый час нового года белорусы потратили на новогодние поздравления через сеть velcom свыше 8,5 млн минут.
Кроме того, 31 декабря и 1 января абоненты оператора активно использовали SMS. Только на первый час нового года пришлось около 1,5 млн. сообщений, а значит, каждую секунду пользователи отправляли 416 текстовых поздравлений.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 января. Рекордные нагрузки на свои сети связи зафиксировали в новогоднюю ночь крупнейшие по числу абонентов белорусские мобильные операторы "МТС" и velcom. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии