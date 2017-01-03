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В Брестской области почти 84% выявляемых детей-сирот устраиваются в замещающие семьи

04.01.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области за пять лет в три с половиной раза уменьшилось число детей, направляемых в интернатные учреждения, сообщил БЕЛТА начальник управления образования облисполкома Юрий Просмыцкий.

Так, если в 2012 году в детские дома и школы-интернаты был направлен 141 ребенок, в 2014-м — 64, то за весь 2016 год — 40 детей. Позитивной устойчивой тенденции удалось достичь благодаря активной работе по устройству оказавшихся в сложной жизненной ситуации детей на семейные формы воспитания. Брестская область наряду с Минской лидирует по этому показателю. Почти 83,5% выявляемых в регионе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваются в замещающие семьи (в среднем по республике — 81,14%).

Сейчас в области насчитывается 1020 опекунских семей, в которых воспитываются 1255 детей. В 412 приемных семьях воспитывается 591 ребенок. В 42 детских домах семейного типа (ДДСТ) находятся 268 детей. Стало уже доброй традицией в регионе ежегодно за счет всех источников финансирования в области строить по 4 дома для семей, взявших на воспитание детей из категории социально незащищенных. Так, в прошлом году новые ДДСТ появились в Ганцевичском и Жабинковском районах, Бресте и Барановичах. В 2017-м возведение четырех благоустроенных коттеджей запланировано в Пинском, Малоритском, Дрогичинском районах и в Бресте. Кстати, это будет уже пятый по счету ДДСТ в областном центре.

В настоящее время в семейном устройстве нуждаются 240 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые проживают в Кобринском, Дивинском и Бытенском детских домах. Кроме того, во вспомогательных и специальных школах-интернатах воспитываются 204 ребенка.

 
Теги: Брест
 
 
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Сейчас в области насчитывается 1020 опекунских семей, в которых воспитываются 1255 детей.

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