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Следственные органы выясняют обстоятельства гибели рабочего на "Беларуськалии"

04.01.2017 10:24 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 4 января. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели рабочего 3 января на предприятии ОАО "Беларуськалий", сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Информация о гибели рабочего появилась вечером 3 января в группе "Солигорские автолюбители" социальной сети "ВКонтакте". Сообщалось, что произошло обрушение кровли, под завалами погиб 51-летний рабочий Владимир Штылев. У погибшего остались двое маленьких детей. Позже в комментариях к этому сообщению было указано, что трагедия произошла в третьем рудоуправлении.

Эта гибель рабочего — официально первый несчастный случай в компании в 2017 году. В 2016 году на "Беларуськалии" погибли и были травмированы несколько человек.

12 июля при проведении буровых работ погиб 53-летний рабочий. Примерно за месяц до этого на одной из промышленных площадок 2-го рудоуправления при монтаже металлической конструкции в результате ее падения был смертельно травмирован 27-летний рабочий.

26 октября шестеро мужчин, работники подрядной организации, находясь в строительной люльке при подъеме к месту выполнения кровельных работ на одном из промышленных складов на территории "Беларуськалия", упали с высоты. От полученных травм один работник погиб на месте, трое пострадавших были госпитализированы.

14 ноября в шахте ОАО "Беларуськалий" при устранении неисправности горной техники, обеспечивающей вырубку пород, был смертельно травмирован 22-летний рабочий подрядной организации, машинист горно-выемочных машин.

19 ноября при выполнении кровельных работ на одном из промышленных складов на территории предприятия двое плотников субподрядной организации упали с высоты. Пострадавшие 1987 и 1997 годов рождения с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 января. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели рабочего 3 января на предприятии ОАО "Беларуськалий", сообщила БелаПАН официальный...

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