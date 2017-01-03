Минск, 4 января. Миссия МАГАТЭ по рассмотрению площадки БелАЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) посетит Беларусь в январе, сообщил министр энергетики Владимир Потупчик.

"По рекомендациям Комитета по осуществлению Конвенции Эспоо в январе 2017 года состоится миссия МАГАТЭ по рассмотрению площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED)", — цитирует министра сайт РУП "Белорусская атомная электростанция".

Сообщается, что в 2017 году по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS). Будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR).

В рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ "Поддержка человеческих ресурсов и развитие инфраструктуры для ввода в эксплуатацию первой АЭС" запланирован ряд экспертных миссий агентства, в том числе по вопросам управления финансовыми рисками, обзору стратегии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и другим рекомендуемым МАГАТЭ направлениям, уточнили в организации.

Работу SEED-миссии анонсировал гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, посещая 19 апреля строительную площадку АЭС под Островцом в Гродненской области. Ранее Беларусь подала заявку на ее проведение.

Срочно провести SEED-миссию МАГАТЭ по оценке выбора площадки строительства АЭС потребовала от Беларуси Литва после информации об инциденте при доставке корпуса реактора. Как сообщалось, 28 декабря на строительную площадку атомной станции доставили новый корпус реактора. Однако незадолго до прибытия с ним произошел инцидент. По информации администрации БелАЭС, 26 декабря во время маневрирования на станции Славное случилось "незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети". При этом повреждений на самом корпусе реактора не выявили.

С первым реакторным корпусом для БелАЭС также произошел инцидент. 10 июля на стройплощадке станции во время пробной тренировочной установки 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию белорусской стороны Россия согласилась его заменить.



Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения.

Ранее предполагалось, что первый блок АЭС будет введен в строй к 2018 году, второй — в 2020-м. Однако в ноябре 2016 года заместитель премьер-министра Владимир Семашко сообщил, что срок ввода первого блока перенесен на 2019 год из-за инцидента с первым корпусом реактора.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Миссия МАГАТЭ посетит Беларусь в январе Минск, 4 января. Миссия МАГАТЭ по рассмотрению площадки БелАЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) посетит Беларусь в январе, сообщил министр энергетики Владимир...

Алексей Александров, БелаПАН.