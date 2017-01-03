Калининградский аэропорт Храброво временно закрыт из-за самолета компании «Аэрофлот», который выкатился за пределы полосы при посадке. Об этом сообщает ТАСС . Согласно онлайн-табло аэропорта , по этой причине задерживаются несколько белорусских рейсов авиакомпании «Белавиа».

По данным на сайте аэропорта Храброво, рейс авиакомпании «Белавиа» в Минск номер В2 948 с вылетом из Калининграда в 09.10 будет совмещен с вечерним рейсом В2 950. То есть пассажирам придется подождать следующего вылета в белорусскую столицу до 19.10.

Также был отменен рейс компании «Белавиа» из Минска с прилетом в 08.30. Этот утренний рейс В2 947 совмещен с вечерним — поэтому пассажиры прибудут из Минска в пункт назначения только в 18.30.

Это же подтверждается данными на сайте Национального аэропорта Минск: отменен вылет из Минска в Калининград (10.30) и прилет из Калининграда (11.10).

Кроме того, на данный момент задерживаются прилеты и вылеты из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург.

В минувший вторник в калининградском аэропорту Храброво после посадки произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета А-321 «Аэрофлота». Поэтому в среду аэропорт закрыт до 10.00 часов местного времени (11.00 мск) для приема и отправки авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию аэропорта.

«Что будет дальше — сказать мы пока не можем», — рассказали о задержках в кассе представительства «Аэрофлота».



По сообщениям очевидцев, самолет занесло при торможении, при этом как минимум передняя стойка шасси сложилась. Пассажиры покинули борт по надувному трапу. Известно, что в аэропорту имеется только одна взлетно-посадочная полоса. Фото из соцсетей, взято с сайта frequentflyers.ru

Сообщается, что в самолете, который выкатился за пределы полосы, находился 171 человек. Все они были эвакуированы. По информации СК России, уже начата доследственная проверка по факту инцидента. Воздушное судно получило повреждение шасси.

Тем временем снегопад в Минске, который принес циклон Axel, не повлиял на работу Национального аэропорта Минск.

«Национальный аэропорт работает в штатном режиме. Мы принимаем все воздушные суда, сегодня была задержка только по Калининграду, но не по нашей вине — там закрыт аэропорт из-за аварийной посадки самолета. Все остальные суда у нас идут по расписанию», — передает БЕЛТА информацию пресс-службы аэропорта. На территории аэропорта сейчас работает снегоуборочная техника.