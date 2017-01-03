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Школьники Витебского района сообщили в милицию о тайнике со спайсом
04.01.2017 11:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Прокуратура Витебского района приняла решение объявить благодарность учащимся Октябрьской средней школы Витебского района, которые нашли тайник с психотропами и сообщили об этом в правоохранительные органы.
© Фото: УВД Миноблисполкома
В агрогородке Октябрьский учащиеся обнаружили тайник, в котором находилось особо опасное психотропное вещество общей массой более 11 граммов. Подростки сообщили о своей находке в правоохранительные органы.
"По факту обнаружения тайника с психотропами Витебским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов)", – сообщили Sputnik в среду в генеральной прокуратуре Беларуси.
В настоящее время проводится ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Прокуратура Витебского района приняла решение объявить благодарность учащимся.
По словам собеседников Sputnik, подросткам вручены благодарственные письма и сладкие подарки, а также высказаны слова благодарности родителям учащихся и педагогическому составу Октябрьской средней школе Витебского района.
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Прокуратура объявила школьникам благодарность за то, что они проявили сознательность, и вручила им сладкие подарки.
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