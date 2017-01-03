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В новогоднюю ночь минчане выпили 350 литров глинтвейна

04.01.2017 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь гости ярмарки "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта выпили 350 литров глинтвейна, рассказали в пресс-службе Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

В новогоднюю ночь минчане выпили 350 литров глинтвейна
© flickr.com/ Long Zheng
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Ярмарка в праздничную ночь работала до четырех утра. Все это время на площадке были открыты 15 объектов торговли и общественного питания.

Самым популярным напитком в новогоднюю ночь на ярмарке стал глинтвейн, самым популярным блюдом — блины и шашлыки.

"Продано 350 литров глинтвейна. Всего реализовано продукции на сумму более 20 тысяч рублей", — уточнили в ГУПР.

Ярмарка "Калядны кірмаш!" в районе Дворца спорта будет работать до 15 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичная торговля подвела итоги рождественской ярмарки у Дворца спорта, которая в новогоднюю ночь работала до четырех утра.

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