МИНСК, 4 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь гости ярмарки "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта выпили 350 литров глинтвейна, рассказали в пресс-службе Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Ярмарка в праздничную ночь работала до четырех утра. Все это время на площадке были открыты 15 объектов торговли и общественного питания.

Самым популярным напитком в новогоднюю ночь на ярмарке стал глинтвейн, самым популярным блюдом — блины и шашлыки.

"Продано 350 литров глинтвейна. Всего реализовано продукции на сумму более 20 тысяч рублей", — уточнили в ГУПР.

Ярмарка "Калядны кірмаш!" в районе Дворца спорта будет работать до 15 января.