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В новогоднюю ночь минчане выпили 350 литров глинтвейна
04.01.2017 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь гости ярмарки "Калядны кiрмаш" на площадке у Дворца спорта выпили 350 литров глинтвейна, рассказали в пресс-службе Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.
Ярмарка в праздничную ночь работала до четырех утра. Все это время на площадке были открыты 15 объектов торговли и общественного питания.
Самым популярным напитком в новогоднюю ночь на ярмарке стал глинтвейн, самым популярным блюдом — блины и шашлыки.
"Продано 350 литров глинтвейна. Всего реализовано продукции на сумму более 20 тысяч рублей", — уточнили в ГУПР.
Ярмарка "Калядны кірмаш!" в районе Дворца спорта будет работать до 15 января.
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Столичная торговля подвела итоги рождественской ярмарки у Дворца спорта, которая в новогоднюю ночь работала до четырех утра.
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