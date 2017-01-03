26-летний житель Витебска разместил на своей странице в одной из социальных сетей видеоролики непристойного содержания, рассказал старший помощник прокурора города Сергей Масловский.

Приговор по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов с использованием интернета вынес суд Октябрьского района Витебска. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он подтвердил, что разместил на своей странице два видеоролика: один скопировал в интернете, второй изготовил самостоятельно.

Суд приговорил молодого человека к лишению свободы сроком на 2 года. Но наказание решено не приводить в исполнение, если он в течение года не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него обязанности — 60 часов общественно полезных работ в свободное от работы время.