﻿ Жителя Витебска осудили за изготовление и распространение порнографии. 21.by
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Жителя Витебска осудили за изготовление и распространение порнографии

04.01.2017 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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26-летний житель Витебска разместил на своей странице в одной из социальных сетей видеоролики непристойного содержания, рассказал старший помощник прокурора города Сергей Масловский.

Приговор по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов с использованием интернета вынес суд Октябрьского района Витебска. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он подтвердил, что разместил на своей странице два видеоролика: один скопировал в интернете, второй изготовил самостоятельно.

Суд приговорил молодого человека к лишению свободы сроком на 2 года. Но наказание решено не приводить в исполнение, если он в течение года не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него обязанности — 60 часов общественно полезных работ в свободное от работы время.

 
Теги: Витебск
 
 
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Парень разместил на своей странице два видеоролика: один скопировал в интернете, второй изготовил самостоятельно.

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