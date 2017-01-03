Не обратить внимания на башенные часы гродненского Фарного костела сложно — эти «ходики» всегда напомнят о себе громким мелодичным перезвоном, а удивительной историей об их возрождении обязательно поделятся экскурсоводы и местные жители. Высота золоченых римских цифр на круглых циферблатах башенных часов — 33 см. Длина часовой стрелки 100 см, минутной — 115 см. Каждый циферблат в диаметре составляет 2,5 метра. Для монтажа часов на костельную башню в 1989 году пришлось заказать кран со стрелой в 70 метров. За точность времени здесь с весны 1989 года отвечает Иосиф Ясюкевич. О редкой профессии рассказывает «Беларускі час».





Уникальная запись в трудовой книжке мужчины появилась сразу после того, как механизм, молчавший десятилетиями, получил новую жизнь в результате длительной реставрации. С тех пор хранитель времени не ходит в отпуск и не покидает надолго родной город — кто же будет следить за ходом золоченых стрелок?

Иосиф Михайлович с детства мечтал стать часовщиком: пытался самостоятельно чинить неисправные механизмы, собирал и разбирал будильники. Поэтому над выбором профессиональной стези долго не раздумывал — поступил в училище бытового обслуживания населения, выдержав конкурс в 10 человек на место.

В конце 1980-х Иосиф Ясюкевич оказался в числе энтузиастов, которые по вечерам пытались реанимировать в цехах завода карданных валов старинный механизм часов Фарного костела. Известно, что свое место в правой башне храма куранты заняли в 1725 году, до этого они украшали городскую ратушу. Часы исправно работали до Первой мировой войны, а потом, всеми забытые, ржавели в звоннице собора.





Гродненским специалистам удалось восстановить испорченные, истертые или недостающие шестерни, храповики, рычаги и приводы в соответствии с историческими образцами, выковать стрелки и цифры, вернуть оригинальную круглую форму циферблатам. Долгое время считалось, что этот часовой механизм создан в XVII веке, но в середине 1990-х годов после очередного скрупулезного исследования историки установили, что наш хронометр вполне может претендовать на статус старейшего в Европе, потеснив известные пражские куранты с движущимися фигурками, аутентичную «начинку» которых полностью заменила современная. О том, что гродненские часы изготовлены в конце XV столетия, говорили и реставраторы из Эрмитажа.

Вход к часам находится за запертой дверью внутри костела. По крутой винтовой лестнице приходится буквально кружить. Чем выше мы поднимаемся к куполу, тем отчетливее слышно размеренное тиканье. На одном из ярусов — необычное деревянное сооружение. В нем-то и скрыто сердце старейших часов Европы.

В свете тусклой лампочки открывается дивная картина. Блестящая от масла массивная конструкция из шестеренок, лопастей, тросов, рукояток живет своей особенной жизнью. «Тик-так», — размеренно отсчитывает минутки двухметровый маятник. Иосиф Михайлович, не торопясь, смазывает все эти «железяки» и заводит «ходики» с помощью гирь из металлических шайб: одна из них весом в 70 кг отвечает за ход часов, другая весит 160 кг и приводит в движение механизм боя.

Смотритель быстро вертит одну из рукояток — поднимает груз полегче на высоту 15 метров. Теперь в течение 36 часов он будет потихоньку опускаться в шахту, приводя в движение ходовое колесо. Часы достаточно заводить раз в два дня.

Иосиф Ясюкевич признается, что до недавнего времени ему приходилось вручную накручивать и механизм боя. Теперь же он компьютеризирован. Воспользовавшись предложением завести куранты, я хорошо прочувствовала, каково это — ежедневно поднимать 160 кг на высоту пятиэтажки.





А тем временем истертые ступени в башне ведут дальше. Здесь работает механизм, вращающий стрелки на трех циферблатах по разным сторонам звонницы. Отсюда по деревянной приставной лестнице осторожно поднимаемся дальше через небольшой люк. Здесь находятся три часовых колокола. Самый большой отбивает часы, два поменьше — каждую четверть часа. Выше уже нельзя — над головой только костельный флюгер-ангелок, зато позади — 132 ступеньки.

Смотритель рассказывает, что старинный механизм может немножко «грешить» в зависимости от погоды: холодает — часы спешат, становится жарко — отстают. Хранитель гродненского времени живет неподалеку от своей работы, поэтому внимательно следит за ходом стрелок, чтобы в любой момент их отрегулировать. Поделился наш герой и любопытными фактами.

Оказывается, несколько раз городские часы останавливали специально, например, в день смерти известной писательницы Элизы Ожешко, а позже — председателя Гродненского облисполкома Александра Дубко.

Отдыхает от суеты будней и заряжается энергией Иосиф Ясюкевич в звоннице. Улыбаясь, он признается, что живет своей работой и верой в бога — это дает силы и здоровье.